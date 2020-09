Saiba quais são as aplicações de controles remotos industriais

Os controles remotos industriais com display são, basicamente, comandos que dão as coordenadas para a movimentação de cargas de forma segura, rápida e prática - (Foto: Reprodução/Tecnomira)

A automação industrial é uma das áreas que mais avançou nos últimos anos e continua tendo um considerável aumento. Novas tecnologias como controles remotos industriais surgem todos os anos, e outras são aprimoradas.

A automação e o uso da tecnologia é muito positivo no dia a dia dos profissionais, principalmente pela praticidade e segurança que as tecnologias entregam ao manuseador.

Pensando em como a automação industrial está presente tanto em processos simples e de pequenos portes, quanto em processos mais complexos, o post explicará quais são as aplicações de controles remotos industriais.

Principais vantagens

Os controles remotos industriais com display são, basicamente, comandos que dão as coordenadas para a movimentação de cargas de forma segura, rápida e prática.

A forma mais eficiente de controlar a máquina, é com os controles remotos industriais para pórticos rolantes, o modelo que mais apresenta vantagens durante o processo.

Conheça as principais vantagens que você irá obter ao adotar o uso dessa automação:



- Segurança: os trabalhos industriais são muito perigosos, diante disso, toda segurança é bem-vindas, com os controles o funcionário pode comandar a carga estando longe dela, diminuindo riscos;

- Produtividade;

- Competitividade no mercado: os controles remotos para guindastes, por exemplo, é um diferencial no mercado;

- Diminuição da mão de obra;

- Qualidade.

Além disso, os controles possuem um design ergonômico, de simples programação e, dependendo do modelo, conta inúmeros diferenciais para facilitar todo o processo, como os joysticks.

Informações sobre controles remotos industriais

Os controles remotos industriais são fabricados em um ambiente supervisionado e passam por extensos testes de avaliação de performance, sendo assim, antes de chegar ao mercado, a eficiência deles é comprovada.

É importante destacar que além das vantagens citadas anteriormente, os controles contêm um acelerômetro que detecta a possibilidade de uma queda do operador ou da carga, interrompendo o procedimento na hora.

Dicas de segurança

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Previdência Social, cerca de sete pessoas perdem a vida diariamente no Brasil, consequentemente o país é o quarto no ranking mundial de acidentes no ambiente de trabalho.

Os controles remotos industriais, aparelhos anticolisão e controladores fazem com que o processo fique mais seguro, mas não basta somente isso para garantir a segurança de um colaborador da empresa. Conheça mais dicas de segurança:

- Use o equipamento de proteção individual (EPI): de acordo com a Norma Regulamentadora 6 (NR 6), a empresa tem a obrigação de fornecer para seus funcionários EPIs novos;

- Preste atenção durante todo o processo;

- Faça a manutenção e verificação periódica de todos os equipamentos;

- Comunique incidentes;

- Não use ferramentas em más condições.

Além disso, mantenha sua responsabilidade em primeiro lugar, desse modo, você garante a sua segurança e a de seus colegas de trabalho.