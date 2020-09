SAD reúne líderes de iniciativa para monitorar metas anuais

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) realizou nesta sexta-feira (4), reunião de monitoramento dos Contratos Internos e de Gestão pactuados em 2020, um total de 17 projetos e 35 entregas. Conduzido pela Assessoria de Gestão Estratégica com participação da secretária Ana Nardes e do secretário-adjunto, Édio Viegas, o encontro teve como foco, o acompanhamento dos status dos projetos.

“É de suma importância para nós, ouvirmos de todos os gestores sobre os avanços e desafios destes contratos, pois as metas anuais a serem cumpridas e entregues ao governador Reinaldo Azambuja no mês de novembro estão condicionadas a esse nosso acompanhamento constante”, destaca a secretária Ana Nardes, ao ressaltar o engajamento e atuação significativa das equipes da Secretaria.

“Estamos vivendo um ano tão difícil, tendo que inovar e usar de nossa criatividade para a administração pública não parar, e fico muito feliz em ver que revisamos todas as nossas entregas acordadas no início do ano e adaptamos nosso planejamento à nova realidade. Acredito que nosso olhar ficou ainda mais sensível às necessidades de agilizar nossas compras, gerir melhor nosso patrimônio, documentos e claro, gerir pessoas, nosso grande valor da organização, responsável pela prestação de serviços à sociedade”, reforça a Assessora de Gestão Estratégica da SAD, Hosilene Lubacheski

Com diversas áreas contempladas na iniciativa, os projetos têm como diretriz a remodelagem, modernização e melhoria de processos nos setores Previdenciário, de Patrimônio, Gestão Estratégica de Compras, Materiais e Serviços, Folha de Pagamento, Administração e Finanças, além da Política de Atenção à Saúde do Servidor, Comunicação, Gestão de Pessoas, Desenvolvimento dos Servidores e Gestão por Competência.

Elaine Paes, SAD

Foto: Divulgação