SAD publica editais relacionados ao Processo Seletivo do Programa Progestão

Foram publicados na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial do Estado, dois editais relacionados ao Processo Seletivo do Programa Progestão. A publicação de nº 24/2021 dispõe sobre a desistência e a rescisão contratual de um dos candidatos à função de Analista de Recursos Hídricos, inscrito na área de atuação “Gestão de Água para Irrigação e Usos Agropecuários”.

Já o edital de número 25/2021 trata da convocação para apresentação de documentos e comprovação de requisitos, em substituição ao candidato desistente. Segundo o documento, a candidata Mirelle Rosa da Silva, classificada com a terceira colocação, deve se apresentar no dia 12 de fevereiro de 2021, entre as 8h e 12h, na Unidade de Recursos Humanos do Imasul, localizada na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n, no Parque dos Poderes.

A lista de documentos, bem como os requisitos básicos para a contratação, estão listados no edital, assinados pelos secretários Ana Nardes (Administração e Desburocratização), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e pelo Diretor-presidente do Imasul, André Borges Barros de Araújo. A publicação pode ser acessada pelo www.imprensaoficial.ms.gov.br, página 55.