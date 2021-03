SAD publica cronograma do ciclo de Avaliação de Desempenho Individual 2021 - Foto: SECOM GOV MS

A Avaliação de Desempenho Individual de 2021 já possui um cronograma de atividades. Na sexta-feira (26), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou os prazos de cada etapa.

O ciclo terá início no dia 15 de abril com o preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) e seguirá até o dia 31 de maio de 2021. Neste primeiro passo, o gestor e o liderado descrevem as entregas que deverão ser cumpridas ao longo do ano com validação do servidor via sistema.

Entre os dias 02 de agosto a 17 de setembro será realizado o acompanhamento, onde o servidor e o gestor analisam o desenvolvimento de cada uma das entregas planejadas, as dificuldades, avanços e expectativas de resultados através do feedback.

Posteriormente, entre os dias 03 de novembro a 17 de dezembro, os servidores realizarão o preenchimento do Termo de Avaliação de Desempenho Individual (Tadi), que consiste na autoavaliação do servidor, avaliação do líder e dos liderados, se for o caso.

Já as últimas etapas de publicação do resultado da ADI no Diário Oficial do Estado e a homologação e publicação do resultado final acontecerão nos dias 17 de fevereiro e 27 de março de 2022, respectivamente.

Alteração no cronograma 2020

Além dos prazos estabelecidos para este ano, a SAD também divulgou a alteração no cronograma do ciclo de 2020. Agora, a etapa 04 será realizada no dia 15 de março e a fase 05 no dia 26 de abril de 2021.

Os editais com os cronogramas foram publicados nesta sexta-feira na edição nº 10.420 do Diário Oficial do Estado.