SAD empossa membros do Conselho Estadual de Previdência

COMPOSIÇÃO - ( Foto: Divulgação/ Secom GOV MS)

A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), empossou nesta quinta-feira (24), os membros do Conselho Estadual de Previdência, o Conprev. Com competências e atribuições previstas pelo Decreto nº 12.211 de 15 de fevereiro de 2006, o Conselho é composto por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e reúne segmentos de servidores ativos e inativos do Estado.

“Vinculado à SAD, o Conprev tem a prerrogativa de fiscalizar, acompanhar e deliberar sobre questões atinentes à Previdência”, destaca a secretária Ana Nardes, ao ressaltar que a composição do conselho propicia a efetiva participação dos servidores na política estadual previdenciária.

“Através do Conprev, que realiza um serviço público relevante, estamos garantindo ao servidor o direito constitucional de se aposentar e viver de forma digna a terceira idade”, complementa a titular da SAD. Com membros empossados para o biênio 2020/2022, o Conprev será presidido por Gustavo Henri Couto, titular dos Servidores Públicos Ativos.

COMPOSIÇÃO | Representantes do Poder Executivo: Paulo Victor dos Santos Oliveira (Titular), Paulo Lopes (Suplente); Poder Legislativo: Helena Fernandes de Castilho (Titular), Paulo Rodrigo Caobianco (Suplente); Poder Judiciário: Tatiana Lélis Lima (Titular), Tereza Cristina Soares Abdo da Costa (Suplente); Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul: Desireé Oliveira da Silveira (Titular), Emília Akemi Sakiyama Nakasato (Suplente).

Defensoria Pública Geral do Estado: Rafaela Peixoto Leitão (Titular), Eliete Teresinha Lang (Suplente); Tribunal de Contas: Ariene Rezende do Carmo Castro (Titular), Itamar Kiyoshi da Silva Kubo (Suplente); Servidores Públicos Ativos: Gustavo Henri Couto (Titular), Deoclério Lube Filho (Suplente); Servidores Públicos Ativos: Deumeires Batista de S. Rodrigues Moraes (Titular), Paulo César Lima (Suplente); Servidores Públicos Aposentados: João Pedro Mathias Rodrigues (Titular), Marcos Alberto Conforte (Suplente); Servidores Públicos Aposentados: Antônio Bianco Neto (Titular), José de Mello Júnior (Suplente).