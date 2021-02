SAD convoca técnicos de enfermagem classificados em Processo Seletivo da Funsau

Os documentos pessoais e a comprovação de requisitos para a contratação devem ser apresentados em data e horários listados no edital - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em substituição a candidatos ausentes do Processo Seletivo da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau), foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10), uma nova lista de convocados para a Função de Técnico de Enfermagem.

Os candidatos convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado à Avenida Engenheiro Luthero Lopes, 36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande. Tanto os documentos pessoais quanto a comprovação de requisitos para a contratação devem ser apresentados em data e horários listados no edital.

Nos editais e anexos publicados entre as páginas 75 a 77 do Diário Oficial do Estado, constam o número de inscrição, nome dos candidatos, classificação, data e horário de apresentação. A publicação, é assinada pelos secretários Ana Nardes (Administração e Desburocratização), Geraldo Resende (Saúde) e pela diretora-presidente da Funsau, Rosana Leite de Melo.