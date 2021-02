SAD convoca profissionais de saúde aprovados em seleção da SES

SAD convoca profissionais de saúde - (Foto: Divulgação)

Editais relacionados a dois Processos Seletivos para a contratação de profissionais para atuarem na Diretoria-Geral de Vigilância em Saúde da SES foram publicados na edição desta sexta-feira (05) do Diário Oficial do Estado.

O edital de nº 08/2021, que lista os candidatos convocados para a função de Farmacêutico Bioquímico, traz ainda, os documentos que devem ser apresentados e que são necessários à comprovação dos requisitos para a contratação. A publicação está disponível nas páginas 43 e 44 do Diário Oficial do Estado.

Já o edital de nº 09/2021, dispõe sobre a convocação de candidata à função de Técnica de Enfermagem. O documento está publicado entre as páginas 42 e 43 do D.O.E. Segundo a publicação, os candidatos convocados devem se apresentar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, localizada no Parque dos Poderes, exclusivamente no dia 09 de fevereiro de 2021, no período das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, para apresentação dos documentos exigidos.