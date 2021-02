SAD anuncia abertura de lances em leilão de imóvel

Leilão - Foto: Divulgação/Assessoria

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), anuncia para esta sexta-feira (19), a abertura de lances do leilão de um imóvel de 475m² localizado município de Angélica, na Rua Antônio Alves de Souza 1/6A, 1/7A, 1/8A, no bairro Centro Cívico II.

De acordo com o superintendente de Patrimônio, José Alberto Furlan, os lances podem ser feitos virtualmente, através do site www.vialeiloes.com.br. A avaliação inicial do imóvel é no valor de R$ 75.000,00. Já a abertura da Sessão Pública, está agendada para o dia 12/03. podem vistoriar o local, sem a necessidade de acompanhamento dos membros da Comissão de Licitação da SAD, basta se dirigir até o imóvel.

Para conferir os editais completos, adendos e demais avisos, os interessados devem acessar o Site da Central de Compras, menu Licitação – Editais. Já os lances, devem ser feitos no site do Leiloeiro, www.vialeiloes.com.br. Via Leilões.

DEMAIS LEILÕES | Além do Imóvel de Angélica, a SAD também trabalha na realização de leilões de dois imóveis localizados em Campo Grande. O primeiro deles, está localizado na Rua das Olimpíadas, Lote 16 Quadra 27, no Distrito de Anhanduí, avaliado em R$ 19 mil. O segundo imóvel, está localizado na Rua São Cosme e Damião, Lote 10 Quadra 79, na Vila Progresso com avalição inicial de R$ 150 mil. A Sessão Pública dos imóveis de Campo Grande está agendada para o dia 09/03/2021 às 9h, pelo site www.leiloesonlinems.com.br.

E por fim, cinco lotes de bovinos serão leiloados de forma presencial no dia 12/03/2021 às 15h na Unidade Universitária da UEMS de Aquidauana. Serão leiloados 10 machos de 0 a 12 meses (Cruzado – Nelore/Angus), avaliados em R$ 29 mil; além de 09 machos de 0 a 12 meses (Nelore), avaliados em R$ 17.100,00; seis machos de 0 a 12 meses (Cruzado/Nelore/Pantaneiro), avaliados em R$ 9 mil; 06 machos de 13 a 24 meses (nelore), avaliados em R$ 16.800,00 e 15 fêmeas de 13 a 24 meses (Nelore), avaliadas em R$ 30.000,00.