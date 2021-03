Sábado de tempo firme e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

Tempo Firme - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

O fim de semana será de tempo firme e seco em Mato Grosso do Sul. As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima são de sábado (13) de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas.

Os índices de umidade relativa do ar para este dia podem variar entre 90% a 30%. Com o tempo seco, a recomendação é ingeri muito líquido, umidificar ambientes, evitar exposição direta ao sol e pratica de atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

Ventos de intensidade fraca a moderada devem ser registradas no Estado.

As temperaturas podem registrar mínima de 16°C e máxima de 37°C ao longo do dia. Para a capital a variação está estimada em 22°C a 33°C.

De acordo com o Cemtec, entre os dias 13 a 15, pancadas de chuva podem ocorrer nos setores norte e nordeste do Estado. Mas a partir do dia 16, as áreas de instabilidades se espalham em todo o Estado trazendo chuvas mais significativas. Os acumulados esperados para o período podem variar entre 50 a 80 milímetros.