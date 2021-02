Rotary Club de Maracaju cancela 26ª edição da Festa da Linguiça

A linguiça de Maracaju é conhecida nacionalmente - (Foto: Patricia Mayer)

Devido a pandemia da Covid-19, a organizadora da tradicional Festa da Linguiça de Maracaju, Rotary Club cancelou a 26ª edição do festival que geralmente acontece no primeiro semestre do ano. É a segunda vez que o evento está sendo cancelado, já que em 2020 a festa também foi adiada por conta da pandemia.

“Preocupando-se com a saúde de todos que o Rotary Club de Maracaju através de reunião com seus associados, decidiu não realizar a 26ª Edição da Festa da Linguiça no ano de 2021, prorrogando-a para o ano que vem”, diz a nota assinada pelo presidente da entidade, Claudio Mendes Castilhos.

Em todas as edições, turistas não só do interior de Mato Grosso do Sul, mas também de outros estados e até países passaram a visitar o município para experimentar o alimento. Famosa não só em MS, a linguiça de Maracaju foi parar no Guinness Book na edição de 1998 como a maior linguiça contínua do mundo, com 32,5 metros.

“Temos a certeza que tudo voltará a sua normalidade e que em um futuro próximo poderemos realizar essa que é a uma das maiores festas gastronômicas, que leva o nome de Maracaju para todos os cantos do Brasil, e que tem os recursos financeiros arrecadados revertidos à população maracajuense”, ressalta o comunicado.