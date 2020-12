Rodoviária de Campo Grande registra queda de 50% na movimentação de passageiros

Rodoviária da Capital registra queda de 50% na movimentação de passageiros - ( Foto: Arquivo )

O Terminal Rodoviário de Campo Grande registrou queda de 50% na movimentação de passageiros neste mês. As informaçoes são da concessionária que administra o terminal que informou que, diante do atual contexto da pandemia da Covid-19, que vem registrando aumento no número de casos em diversas capitais, inclusive em Campo Grande, não é possível relacionar dados que revelem previamente a movimentação de passageiros no local.

Mesmo assim, afirmou que o terminal no ano passado recebeu mais de 79 mil passageiros, entre embarques e desembarques.“A instabilidade ocasionada pela pandemia e a variação de medidas restritivas adotadas para contenção do vírus impossibilitam qualquer projeção de dados para as próximas semanas", informou a concessionária por meio de notas.

Apesar do recuo no total de passageiros, houve uma retomada gradual de viagens constatada pela concessionária nos últimos meses. Em abril, o terminal teve as operações suspensas por conta das paralisações de atividades decretadas pela Prefeitura de Campo Grande. "Ressaltamos que a administradora segue trabalhando e acompanhando os desdobramentos em decorrência da pandemia”, finaliza a nota.

Orientações do Procon

O Governo Federal anunciou em 19/03 a Medida Provisória (MP) nº 925, que traz medidas emergenciais para o setor aéreo brasileiro em razão da pandemia do Coronavírus. As definições relacionadas a reembolso e alterações de voos domésticos ou internacionais aplicam-se a passagens aéreas compradas até 31/12/2020, dentre elas está a possibilidade do reembolso parcelado.

Com tal cenário, a orientação do Procon MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) é de que os consumidores entrem em contato diretamente com as empresas para a remarcação dos voos, caso opte pelo parcelamento, deve saber que poderá receber os valores à prazo, foi o que informou o superintendente do Orgão, Marcelo Salomão.

