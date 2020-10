Rodoviária de Brasília espera 25 mil passageiros no feriado - ( Foto: Agência Brasil/Fabio Pozzebom )

Cerca de 25 mil pessoas devem passar pela Rodoviária Interestadual de Brasília entre hoje (30) e a próxima terça-feira (3). A expectativa é do consórcio de empresas que administra o terminal.

Com a expectativa do aumento da demanda em função do feriado prolongado de Finados, as empresas de ônibus já colocaram 21 carros extras para atender aos passageiros. A partir da capital federal, os destinos mais procurados são as cidades de São Paulo, Caldas Novas, Goiânia, Corumbá e Belo Horizonte.

O Consórcio Novo Terminal alerta que o uso de proteção facial é obrigatório, seja na rodoviária seja no interior dos ônibus, e recomenda que as passagens sejam compradas antecipadamente, se possível na página das empresas de ônibus na internet.

O consórcio adverte ainda que o passageiro que apresentar algum sintoma da covid-19, antes de viajar deve entrar em contato com a empresa e remarcar a viagem ou solicitar uma restituição.