RJ: bombeiros controlam incêndio em hospital de São Gonçalo

O Corpo de Bombeiros confirmou que encerrou às 18h03, a operação de limpeza do prédio onde funciona o Hospital e Clínica São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O local foi atingido por uma explosão no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), no 5º andar, no início da tarde. Com o fogo, um paciente morreu e três pessoas ficaram feridas.

A explosão provocou a morte de Carlos Santos, 62 anos, que estava internado na unidade intensivo. Os três feridos foram transferidos para outras áreas do próprio hospital.

O fogo começou por volta das 14h e os bombeiros chegaram rapidamente ao local. Alguns pacientes foram retirados do prédio e ficaram nas ruas até que os bombeiros controlassem o incêndio, o que ocorreu cerca de duas horas depois. A Secretaria de Estado de Saúde chegou a oferecer o Hospital Estadual Alberto Torres, que fica no mesmo município, para receber feridos em estado mais grave, mas não houve necessidade.

Outros incêndios

No dia 12 de setembro de 2019, um incêndio provocou a morte de 25 pacientes do Hospital Badim, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

Em outubro deste ano, 16 pacientes internados no Hospital Federal de Bonsucesso perderam a vida em outro incêndio, no prédio 1 da unidade de saúde, que agora passando por reformas.