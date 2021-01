Rio Taquari sobe 31cm, mas não oferece risco para famílias ribeirinhas de Coxim

Rio Taquari - (Foto: Maikon Leal/Coxim Agora)

O nível do rio Taquari subiu 31 cm nas últimas horas devido as chuvas ocorridas nos municípios da região Norte do Estado. Por volta de 2h de hoje (20), o nível do rio registrava 4,29 metros, no entanto, por volta de 10h da manhã já marcava 4,61 metros.

Apesar de ter subido consideravelmente nas últimas horas, o rio ainda não oferece riscos a população ribeirinha de Coxim.

Segundo o Coordenador de Proteção e Defesa Civil de Coxim, Gilberto Portela Lima, neste momento o nível do rio está estabilizado e logo deve baixar, já que o Pantanal estava bastante seco.

Ainda de acordo com Portela, caso ás águas do rio continue subindo devido as chuvas e atinja o nível de segurança do rio que é de 5 metros, a Defesa Civil deve emitir um alerta de emergência e iniciar o processo de evasão das instalações ao longo do curso hídrico, o que não é o caso. Com informações do portal Coxim Agora.