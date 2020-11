Rio Sucuriú em Três Lagoas ganha mutirão de limpeza

Coleta de plantas - (Foto: Instituto Senai de Inovação em Biomassa "ISI Biomassa")

O trecho do Rio Sucuriú, que corta o Balneário Municipal, da cidade de Três Lagoas, município localizado a 307 km de Campo Grande, receberá na próxima segunda-feira (16), um mutirão de limpeza organizado pelo Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa). O intuito é controlar a biomassa das macrófitas, plantas que serão coletadas para a produção de bio-óleo.

Conforme o pesquisador visitante do ISI Biomassa, Fernando Alves Ferreira, alguns trechos do Rio Sucuriú relacionado às regiões do Balneário Municipal de Três Lagoas, são pontos de manejo e controle das macrófitas aquáticas, principalmente nos locais onde os banhistas utilizam para lazer.

“Inicialmente as macrófitas aquáticas serão prospectadas manualmente para ter impacto mínimo. Para isso, utilizaremos uma balsa coletora e essas plantas ficarão em processo de secagem a pleno sol nas áreas do balneário. Depois esse material será recolhido e enviado ao ISI Biomassa para as rotinas de processamento e obtenção do bio-óleo”, detalhou.

Segundo o instituto, a ação promove equilíbrio ambiental no sistema aquático, retirando parte das biomassas excedentes de espécies consideradas invasoras como Egeria najas (rabo-de-gato), aumentando a riqueza de espécies de macrófitas de espécies com crescimento mais lento.

Em julho de 2019 um projeto de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a CTG Brasil, segunda maior geradora privada de energia do País, focou utilizar a biomassa das macrófitas, plantas aquáticas que geram impactos na operação das hidrelétricas, na produção de biocombustíveis.

O bio-óleo, que pode ser usado diretamente como combustível em motores a diesel e alimentar os motores da própria usina ou ainda ser processado e dar origem a produtos de maior valor agregado.