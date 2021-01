Rio recebe 185 mil doses de vacinas da AstraZeneca e monta ação para distribuição

Foto: Reprodução

O governo fluminense recebeu do Ministério da Saúde 185 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra covid-19, no início da noite deste sábado, 23. O imunizante foi encaminhado pelo ministério à Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da Secretaria de Saúde do Estado, em Niterói, na Região Metropolitana. De lá, será distribuído aos 92 municípios do Estado. As vacinas chegaram ao Rio de Janeiro na noite da sexta-feira, 22. Tinham desembarcado no Brasil, vindas da Índia, no fim da tarde.

Segundo nota do governo, o Rio seguirá as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Destinará as vacinas ao público prioritário, como as autoridades federais do setor preconizam. A Secretaria de Saúde aguarda as instruções do Ministério da Saúde, que devem ser publicadas neste domingo, 24. O Rio montou uma operação que envolve logística aérea e terrestre para distribuir o imunizante pelas cidades.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde informou que todas as doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao Rio serão distribuídas aos municípios em remessa única. A aplicação deverá ser imediata, segundo as prioridades do PNI. A medida foi tomada considerando que a segunda dose pode ser dada em até 90 dias após a primeira.

A Secretaria de Saúde recomendou aos municípios que suas secretarias de Saúde façam busca ativa de idosos e deficientes que vivam em instituições que não estão cadastradas no Ministério da Saúde. Essas pessoas não receberam doses de outra vacina contra a covid-19, a CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac e feita no Brasil pelo Instituto Butantan, de São Paulo.

Até às 18h deste sábado, 85 municípios do Rio vacinaram 89.237 pessoas contra a covid-19.