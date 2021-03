Rio: projeto valoriza Morro dos Prazeres por meio da arte urbana - Foto: Douglas Dobby/Revitaliza Graffiti

Vai até o amanhã (14) a segunda etapa do projeto Revitaliza Graffiti, criado pelo artista Márcio SWK e pelas produtoras culturais Luana Cabral e Daniela Zabludowski, da DaLua Produções. Nessa fase, batizada Revitaliza Prazeres, o grafiteiro Márcio SWK, morador do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro, convida outros 19 artistas para pintar um muro de mais de 60 metros de comprimento, situado na Rua Almirante Alexandrino e considerado a entrada principal para a comunidade. Do local, é possível observar o Pão de Açúcar e o Corcovado.

Luana Cabral disse à Agência Brasil que a escolha do Morro dos Prazeres foi feita a partir de um levantamento das áreas da cidade que têm relação com o grafite e que estavam em locais mais degradados. No Morro dos Prazeres, o objetivo é valorizar o local, que está completando 20 anos, por meio da arte urbana. Os artistas Bruno BR, Lya Alves, Renata Edaz, Akuma, Bruno Lyfe, Bruno Big, Tarm, Dolores Esos, Marcelo Ment, Does, Guilherme Memi, Bobi, Snek, Bart, AP Stelling, BiLi Gebara, Di Couto, Fins e Duim participam da intervenção.

Idealizadores do Revitaliza Graffiti, Daniela Zabludowski, Marcio Swk e Luana Cabral. - Douglas Dobby/Revitaliza Graffiti

A produtora cultural destacou que o objetivo foi ter “um elenco bem diverso, com artistas de todos os lugares da cidade, das zonas norte, sul, oeste e centro, mulheres, homens, artistas LGBTQI+, trans, de etnias indígenas, negros. A gente tentou misturar e contemplar todo mundo”. Os grafites não têm um tema definido. Cada artista fica livre para propor e criar, em cima de sua técnica.

O grafiteiro Marcio SWK disse que é sempre uma emoção quando vai grafitar o mural na entrada da comunidade onde mora. “Minha expectativa é provocar alegria, curiosidade, elevar a autoestima de todos, moradores e passantes, além de ganharmos uma galeria a céu aberto, que estimula o surgimento de novos artistas”, explicou.

Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, recebe novo colorido na segunda etapa do projeto Revitaliza Graffiti. - Saulo Nicolai/Revitaliza Graffiti

Chácara

"Criz Silva" do projeto Revitaliza Graffiti. - Douglas Dobby/Revitaliza Graffiti



A primeira etapa do projeto, chamada Barão do Graffiti, ocorreu em fevereiro passado, quando artistas coloriram a quadra esportiva da Chácara, comunidade situada na Rua Barão de Petrópolis, entre os bairros de Santa Teresa e Rio Comprido. O grafiteiro Márcio SWK comandou a intervenção ao lado de Juliana Fervo, Lorena Deluiz, Blopa, Criz Silva, DaRa, Duim, Iogs, Kalache, Mika, Pandro, Lolly, PNG e Vinícius Carvas. Novas cores, letras e formas transformaram o espaço de lazer das crianças naquele lugar.

Luana Cabral chamou a atenção que as duas etapas da iniciativa têm apoio da lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural, visando dar oportunidades a moradores e artistas prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 37 grafiteiros participam das ações. O projeto tem apoio do governo federal; do governo fluminense, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro; e da prefeitura carioca, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, recebe novo colorido na segunda etapa do projeto Revitaliza Graffiti. - Douglas Dobby/Revitaliza Graffiti

Outros municípios

Depois do Rio de Janeiro, o projeto irá a outros dois municípios, entre os dias 16 e 19 de março. Marcio SWK se juntará aos artistas locais Fawe e Talu para levar novas cores aos muros de Macaé, no noroeste do estado. Depois, seguirá para Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde, em parceria com os grafiteiros do município Ousado e Bia Vieira, vai colorir as ruas locais.

Luana informou que trechos das revitalizações serão exibidos ao vivo no Instagram do projeto @revitalizagrafitti. Além disso, o projeto vai realizar quatro oficinais online de grafite com SWK e os artistas Marcelo Ment, Bruno BR e Fins. As inscrições gratuitas via Sympla estarão abertas de 22 a 26 de março. Ao final, será lançada uma exposição virtual das obras realizadas e revelado todo o processo de pintura, com suas técnicas e dicas para quem quiser aderir a essa arte. A ideia de Luana Cabral é, mais à frente, poder levar o Revitaliza Graffiti para outros estados.