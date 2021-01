Riedel vistoria obras de modernização da região norte em Sonora e Coxim

O Governo tem mantido investimentos importantes em todo o Estado, especialmente na área de infraestrutura.

O Governo de Mato Grosso do Sul tem mantido investimentos importantes em todo o Estado, especialmente na área de infraestrutura. Nesta quinta-feira (21) o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, conferiu o andamento dos serviços de pavimentação e restauração asfáltica nos municípios de Sonora e Coxim, onde a parceria da gestão estadual com os prefeitos tem sido fundamental para acelerar o desenvolvimento da região.



Em Sonora, bairro que dá acesso ao Balneário Pôr do Sol está sendo asfaltado com recursos estaduais.

“Mesmo com esse ambiente de crise, continuamos com uma gestão municipalista, atendendo às demandas das prefeituras e empenhados para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Teremos agora um ano muito promissor e vamos continuar trabalhando para recuperar nossa economia e fortalecer a geração de emprego em Mato Grosso do Sul. Isso melhora a expectativa de vida da nossa gente”, explicou Riedel.

Em Sonora, município que já recebeu mais R$ 15 milhões em obras de infraestrutura desde o início do 1º mandato, o secretário assinou a Ordem de Serviço para pavimentação e drenagem nas ruas da Vila Jardim dos Estados. Com investimentos de R$ 3.1 milhões, as obras serão entregues aos moradores em até 12 meses. “Quem mora por aqui sabe que esperávamos por isso e, felizmente, fomos atendidos porque nosso Governo estadual é participativo e sempre foi sensível às nossas necessidades”, enfatizou o prefeito de Sonora, Enelto Silva, lembrando que as principais vias do bairro são corredores de acesso ao Balneário Pôr do Sol, um importante ponto de lazer da população.



Riedel destacou principais obras em Coxim: Pavimentação e restauração da MS 223, reforma da pista do aeroporto municipal, construção do novo prédio da Polícia Militar e recuperação da Avenida Mato Grosso do Sul

Continuando as visitas na região norte do Estado, o secretário de Governo também esteve em Coxim vistoriando as frentes de trabalho dos serviços de pavimentação e recuperação asfáltica do município. Na ocasião, Riedel conversou com moradores e lideranças locais sobre as demandas da região.

A cidade recebeu recursos do Governo Estadual para pavimentação e restauração asfáltica de trechos da MS 223, que interliga Coxim à região de Silviolândia, Jauru e São Romão, além da reforma da pista do aeroporto municipal, da construção do novo prédio da Polícia Militar e a recuperação da Avenida Mato Grosso do Sul - obras que totalizam mais de R$ 25 milhões com entregas programadas para o segundo semestre de 2021.

Na ocasião, o secretário de Governo enfatizou a importância de se modernizar a região: “Esses investimentos melhoram a vida do cidadão e trazem desenvolvimento ao município, o que é muito importante. Mato Grosso do Sul não pode parar. Temos que dar sequência às nossas ações de desenvolvimento, com toda a cautela e responsabilidade que o momento exige. Estamos mantendo uma agenda de obras essenciais em todas regiões, para melhoria da infraestrutura destes municípios”, destacou.

Para o prefeito de Coxim, Edilson Magro, o Governo do Estado está mudando o jeito de fazer as coisas, imprimindo um novo modelo na execução de obras e nos compromissos firmados com os municípios: “A visita do Riedel na nossa cidade só demonstra que a gestão estadual continua mantendo um olhar municipalista, diferenciado e que permite planejamento para que todas as regiões de MS recebam investimentos”, concluiu.