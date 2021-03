Riedel entrega lotes urbanizados e realiza ações de educação e de obras no interior de MS

O secretário de Governo, Eduardo Riedel e prefeito de Rochedo, Francisco Júnior - (Fotos: Alexsandro Nogueira)

O secretário de Governo, Eduardo Riedel, viajou a três municípios de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (12), para apresentar as ações realizadas pelo Governo do Estado nas áreas da saúde, educação e de infraestrutura em Rochedo, Corguinho e Rio Negro.

"São serviços importantes que se traduzem em benefícios para moradores e produtores", afirma Eduardo Riedel

“Mesmo nesse momento tão difícil por conta da pandemia, estamos trabalhando para mudar a realidade dos nossos municípios com obras e serviços importantes que se traduzem em benefícios para moradores e produtores. Estamos promovendo o desenvolvimento de locais estratégicos que vão fortalecer nossa economia e gerar mais emprego e renda para a nossa população. Quando nossos municípios crescem, Mato Grosso do Sul avança com mais oportunidades para todos”, ressalta do secretário, Eduardo Riedel.

Em Rochedo, Riedel ouviu as principais demandas da população e apresentou o andamento de obras estruturantes. “Vamos colocar na rua aquilo que foi planejado. O Estado tem uma estratégia, uma lógica de desenvolvimento, em todas as áreas de atuação, investe muito em infraestrutura e cria um ambiente de atração de novos negócios. Não é à toa que Mato Grosso do Sul tem a maior cartela de investimentos do setor privado”. No município, o governo já investiu mais de R$ 4,3 milhões em obras de infraestrutura.

Para o prefeito de Rochedo, Francisco Júnior, a visita de Riedel trará benefícios: “Recebemos esses investimentos com muita alegria porque percebemos que nossas demandas são atendidas. A parceria com o Governo do Estado tem sido contínua e bem-sucedida. Por isso, estamos modernizando nossa cidade e melhorando a qualidade de vida da nossa população".

A segunda parada foi em Corguinho, onde Riedel fez a entrega de 14 lotes urbanizados no município. “O sonho da casa própria é uma realidade próxima para essas famílias, assim como para mais de 2,3 mil famílias que, do início da gestão até hoje, entre lotes entregues e em execução, foram beneficiadas pelo Projeto Lote Urbanizado”.

A região foi fortemente afetada pelas chuvas. Riedel destacou a importância do suporte, por parte do Governo do Estado, ao local em um plano de recuperação. “Vamos olhar tudo o que aconteceu. A Defesa Civil já foi lá e agora vamos pessoalmente ver o estrago no local. Eventos climáticos como este podem ocorrer, mas o Estado precisa estar preparados e nós estamos! ”.

Segundo dados da Agesul, o Governo do Estado já investiu cerca de R$ 18 milhões em obras no município, desde drenagem à pavimentação asfáltica. Na cidade, o secretário entregou dois ônibus escolares: “O Governo do Estado de MS e a bancada federal se uniram para atender os 79 municípios e assim disponibilizaram dois ônibus escolares para atender melhor os alunos de Corguinho”. Para renovar a frota de veículos dos 79 municípios, o governador Reinaldo Azambuja entregou, no dia 08 de março, 168 ônibus escolares. O investimento foi de R$ 34,13 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio de emendas da bancada federal, e contrapartida do Governo do Estado.

Em Rio Negro, a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado (Seinfra) tem realizado diversos investimentos, entre eles a construção de duas pontes de concreto sobre o Rio Negro e o Rio Negrinho, que somam R$ 2,365 milhões, pelo Governo Presente, além de obras de pavimentação asfáltica, entre outros.

Na cidade, Riedel acompanhou o andamento das obras de drenagem e pavimentação das ruas Santos Dumont, São Pedro, Pernambuco e Espírito Santo e na Cohab 2 e da ponte de concreto sobre o Rio Negro. Em seguida, o secretário reuniu-se com lideranças rurais e políticas no sindicato rural do município.

“Existe uma Rio Negro antes e depois do governo Reinaldo Azambuja. Por causa dos investimentos em infraestrutura que recebemos do Governo. A ponte de concreto instalada há quatro meses melhora a trafegabilidade na nossa região e facilita o escoamento da nossa produção”, destacou o prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva Camargo.