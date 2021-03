Ribas do Rio Pardo receberá Seção Comunitária de Bombeiros

Por meio do programa, o Governo do Estado disponibiliza militares e equipamentos - (Fotos: Corpo de Bombeiros)

Serviço deve começar a funcionar em maio

O município de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande, deve receber até a segunda quinzena de maio uma Seção Comunitária de Bombeiros.

Nesta semana, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Hugo Djan, e o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo, visitaram as futuras instalações do prédio que está em preparação para o serviço militar.

Desenvolvido em parceria com prefeituras municipais, o programa Seção Comunitária de Bombeiros objetiva expandir as atividades dos militares por Mato Grosso do Sul.

Por meio do programa, o Governo do Estado disponibiliza militares e equipamentos. As prefeituras, por sua vez, cedem prédios para a instalação dos quartéis.

No Estado, Nova Alvorada do Sul foi o primeiro município a ter uma Seção Comunitária do Corpo de Bombeiros. Lá, as atividades tiveram início em maio de 2017. São Gabriel do Oeste é outro município que conta com o serviço.