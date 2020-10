Revista da PGE: Pazo termina dia 16 de outubro

A publicação da Revista da PGE/MS está programada para até o fim deste ano - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

O prazo para as inscrições dos interessados em apresentar trabalhos a serem selecionados para publicação na Revista da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), encerra nesta sexta-feira (16).

De acordo com a procuradora do Estado e diretora da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), Ludmila Santos Russi "a Comissão de Avaliação decidiu atender as solicitações dos interessados e fizemos duas prorrogações somando, ao todo, exatamente 30 dias a mais. Ressalto que não haverá mais prorrogação", afirma.

A princípio, o primeiro prazo de entrega estava marcado para 16 de setembro. O prazo não será mais prorrogado porque os trabalhos ainda passarão pela Comissão de Avaliação e, posteriormente, diagramação do conteúdo. A publicação da Revista da PGE/MS está programada para até o fim deste ano.

Os interessados em apresentar o trabalho, de acordo com às normas gerais da ABNT, para seleção e publicação na Revista da PGE/MS deverão encaminhar o material à Esap, exclusivamente, através do correio eletrônico esap@pge.ms.gov.br , com o assunto: “Trabalho para publicação na Revista da PGE/MS”. Os autores também deverão preencher e assinar o Termo de Cessão Gratuita de Direitos Autorais.

Para saber detalhes de como participar é só acessar o edital publicado na edição nº 10.237 do Diário Oficial do Estado .

Karla Tatiane, PGE