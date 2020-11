Reuniões on-line do Criança Feliz em MS garantem continuidade de ações do programa

A coordenação estadual do Programa Criança Feliz em Mato Grosso do Sul está utilizando as ferramentas digitais, como as de reuniões on-line, para garantir a continuidade das ações do programa no Estado. Orientações sobre as portarias, normativas e metodologias do Programa definidas pelo Ministério da Cidadania, entre outros assuntos, são tratados nos encontros com os municípios.

Nos últimos dois meses, por exemplo, foram três reuniões com a participação de pelo menos 80% dos municípios pactuados com o programa no Estado. A coordenadora da equipe em MS, Alessandra Neri, conta que muitos municípios têm solicitado o apoio técnico nessa época de pandemia.

“Essas reuniões são de suma importância para execução dentro do município. Tivemos município que fez adesão ao programa neste ano e por conta da pandemia não podemos oferecer a capacitação presencial. Para dar o suporte a execução nos municípios estamos oferecendo esse apoio técnico remoto”, completa.

Criança Feliz

Dúvidas em relação ao programa, que em MS é vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), podem ser esclarecidas na coordenação estadual do programa via e-mail criançafelizms@sedhast.ms.gov.br ou ainda pelo telefone (67) 3318-4131.

O Criança Feliz leva orientações sobre o desenvolvimento das crianças de até três anos inseridas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e de até seis anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por meio de visitas domiciliares, o programa promove apoio às gestantes na preparação para o nascimento da criança, estímulo ao desenvolvimento infantil com atividades lúdicas e, principalmente, fortalecimento do vínculo afetivo entre a criança e familiares.

Leomar Alves Rosa – Sedhast

Foto: Divulgação