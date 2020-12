Reuniões em família não serão deixadas de lado neste Natal

Frutas para fazer a ceia neste ano - (Foto: Divulgação)

Ninguém deverá deixar o fim de ano sem celebração. Natal é tempo de mesa farta, mesmo que a recomendação seja não se aglomerar, as famílias lembrarão do nascimento do menino Jesus e do Papai Noel, com menos gente. Uma pesquisa feita pela Hibou em parceria com Score Group mostra que 52% dos brasileiros mudaram os planos para este fim de ano por conta da pandemia. Com isso, 48% dos brasileiros não irão mais viajar e 48% não devem comemorar em bares e restaurantes. Para o natal, 79% das famílias devem ficar em casa.

A boa notícia é que dá para investir em itens mais personalizados. Como a economia será na quantidade, os mercados apostam em produtos mais sofisticados. "Como a recomendação é não reunir muita gente, as famílias devem investir em produtos com um valor agregado mais alto", aposta a coordenadora de marketing Regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

Brinde com valor agregado - O atacarejo investiu neste fim de ano nos frisantes e espumantes. A coordenadora calcula que a cidra deva ser substituída por outras bebidas. O Moscatel da Salton, por exemplo, sai por R$ 35,90. Se comprar três, o valor cai para R$ 32,90 a unidade. Se for convidado para celebrar a ceia na casa de alguém é ideal levar um presente. Vinho Merlot MaCool (garrafa de 1L) é uma dica legal e está com um bom preço, R$ 39.90. Agora se o encontro é mais informal, dá para levar cerveja. A Opa, por exemplo, que é de venda exclusiva do Fort Atacadista e é uma cerveja premium, sai por R$ 6,49. Se tiver o cartão Vuon Card dá para presentear até aquele seu "cunhado mala", a garrafa de 600ml sai por R$ 5,49.

Nem só de uva passa vive o arroz de Natal - Outro investimento do Fort foram nas nozes, castanhas e frutas secas, tanto é que ganharam uma seção, em embalagens já separadas. Se não gosta de uva passas no arroz, dá para aproveitar as castanhas. A do Pará sai por R$ 15,98, a bandeja com 150 gramas, a de caju sai por R$ 19,98 e as nozes custam R$ 11,98 a caixa de 100 gramas. Mas se seu Natal lembra uma boa dose de frutas cristalizadas no arroz, na farofa e combina com qualquer prato, o pacote de 150 gramas sai por R$ 3,79.

Cuidado com você e com a sua família - A coordenadora alerta que é importante evitar a aglomeração e aconselha a não deixar as compras de fim de ano para última hora. "É normal as famílias irem ao mercado na última hora, poucos minutos antes da celebração. Neste momento é importante se proteger. É possível se antecipar às compras e deixar tudo pronto para a festa do Natal, semanas antes. Não dá para perder a alegria no Natal na linha de chegada", destaca.

*Os valores dos produtos estão sujeitos à alteração.

Serviço – As unidades de Campo Grande estão com horário normal de funcionamento, de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, e aos domingos, das 8 às 20 horas. Confira os endereços:

Loja 89 – Parati: Rua da Divisão, 1208

Loja 78 – Tiradentes: R. Antônio Bicudo, 112 – Jardim São Lourenço

Loja 170 – Coronel Antonino: R. São Borja, 586 – Vila Rica

Loja 76 – Getúlio Vargas: Av. Pres. Vargas, 1336 – Papa João Paulo II

Loja 77 – Shopping Norte Sul Plaza: Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 180 – Guanandi: Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 – Jardim Jacy

Loja 100 – Moreninhas: Av. Gury Marques, 4855.