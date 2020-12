Retrospectiva 2020: relembre os fatos que marcaram março

Em março, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, declarou que a organização elevou o estado da contaminação pelo novo coronavírus como pandemia. O anúncio surge quando há mais de 115 países com casos confirmados de infecção.

Enquanto isso, São Paulo registrou a primeira morte por covid-19 no Brasil. E já se sabe que os idosos e pacientes de doenças crônicas representam o público que causa maior preocupação com a pandemia do novo coronavírus. Isso porque a baixa imunidade faz dessas pessoas mais vulneráveis à ação do vírus e a complicações decorrentes dele, como síndromes respiratórias agudas graves.

Sociedade

O procurador do Trabalho Paulo Douglas afirmou à Agência Brasil que o teletrabalho já vem surgindo como uma tendência, não só no Brasil, mas no mundo. O coronavírus é, na avaliação do procurador, só um fato novo que vai acelerar esse processo. “Mas como toda inovação no mundo do trabalho e nas relações trabalhistas, ele vem acompanhado de fatores positivos e, também, de fatores negativos. O teletrabalho, se bem implementado, é amplamente vantajoso para as duas partes. Você consegue conciliar uma qualidade de vida melhor para o trabalhador e existe a possibilidade, inclusive, de ganhos de produtividade”.

O Ministério da Saúde recomendou o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas em razão da epidemia. A orientação foi apresentada junto com um conjunto de medidas a gestores estaduais e municipais de saúde em reunião virtual.

Economia

A pandemia impactou o mercado do petróleo. Isso ocorreu porque a China, maior importadora de petróleo, diminuiu a demanda. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) repensou a produção e o valor do barril. A queda no preço do petróleo internacional, em meio a uma disputa entre Arábia Saudita e Rússia, afetou as ações na bolsa de valores de vários mercados. Os preços do petróleo chegaram a cair mais de 30%, o maior recuo diário desde a Guerra do Golfo, em 1991, após a Arábia Saudita ter sinalizado que elevará a produção para ganhar participação no mercado. Os sauditas cortaram seus preços oficiais de venda.

A bolsa de valores brasileira, a B3, acionou circuit breaker seis vezes no mês de março após o Ibovespa, índice da B3, cair mais de 10%.

Na primeira vez, os negócios bolsa brasileira, foram interrompidos quando foi acionado o circuit breaker, após o Ibovespa cair 10,02%, aos 88.178,33 pontos na manhã do dia 9 de março. O preço das ações foi afetado pela redução no preço do petróleo internacional, em meio a uma disputa entre Arábia Saudita e Rússia.

Internacional

A Coreia do Norte lançou vários projéteis ao mar no dia 9 de março como parte de testes de disparos, de acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul, levando a pedidos de Estados Unidos e China para que o governo de Pyongyang volte a conversar sobre o fim de seus programas nuclear e de mísseis.

Educação

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição, por 30 dias, de aulas presenciais pela modalidade a distância. “A ação tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de emergência de saúde pública por conta do coronavírus. A adesão por parte das instituições é voluntária.”

Esporte

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 para 2021. O entendimento sobre a impossibilidade do início das competições no dia 24 de julho, por conta da pandemia, ocorreu após conversa por teleconferência entre o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o presidente do COI, Thomas Bach.