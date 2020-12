Retrospectiva 2020: relembre as principais notícias de novembro

Retrospectiva 2020 - (Foto: Agência Brasil)

Depois da fase de operação restrita, o Pix, sistema de pagamento instantâneo, entrou em funcionamento pleno no dia 16 de novembro. O volume de operações chegou a 12,2 milhões, com valor financeiro de R$ 9,3 bilhões entre os dias 16 e 22 de novembro.

Expectativa de vida no Brasil sobe

A expectativa de vida ao nascer no Brasil em 2019 era de 76,6 anos, segundo dados da Tábua da Mortalidade divulgados em novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa é 0,3 ano superior à de 2018, divulgada na pesquisa do ano passado (76,3 anos).

Eleições municipais 2020

Mais de 147 milhões de eleitores brasileiros estavam aptos a votar para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.569 municípios no dia 15 de novembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse hoje (29) que a abstenção dos eleitores no segundo turno das eleições municipais foi maior que o desejável pela Justiça Eleitoral. Durante a apresentação do balanço das eleições, Barroso afirmou que a pandemia da covid-19 fez com que parte do eleitorado deixasse de comparecer às urnas por medo de contaminação pelo novo coronavírus.

STJ é alvo de ataque hacker

Os sistemas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram alvo em novembro de uma invasão hacker, informou a presidência da Corte, acrescentando ter acionado a Polícia Federal (PF) para investigar o ataque.

Nunes Marques toma posse no STF

Kassio Nunes Marques - Samuel Figueira - Proforme/Direitos reservados

Nunes Marques tomou posse em novembro de 2020 como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é o primeiro integrante da Corte indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e deve permanecer no tribunal até 2047, quando completa 75 anos.

Amapá sofre apagão

No dia 3 de novembro, o estado do Amapá sofreu um apagão, quando um incêndio atingiu um dos três transformadores de uma subestação de energia, deixando 14 de seus 16 municípios sem energia, entre eles, a capital, Macapá. Apesar de o incêndio ter atingido um dos transformadores, mais dois equipamentos foram danificados, sem possibilidade de reaproveitamento de peças, inviabilizando o religamento da estação.

Após o incidente, o Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de gestão de crise, com participação de agentes do setor, como o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Eletrobrás e a LMTE (concessionária da linha de transmissão), para a atuação integrada de todos visando a buscar o rápido restabelecimento de condições normais de fornecimento de energia ao estado.

As eleições em Macapá foram adiadas para dezembro devido ao apagão.

Na noite de 17 de novembro, Macapá registrou mais um blecaute de energia elétrica. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, viajou para o Amapá para acompanhar os trabalhos de restabelecimento de energia elétrica no estado.

Cerca de 20 dias após o incêndio na subestação energética, a empresa LMTE conseguiu colocar em funcionamento um segundo transformador, permitindo o restabelecimento do fornecimento de luz.

Furnas contrata energia solar por 15 anos

Placas de energia solar instaladas para gerar eletricidade - Soninha Vill/GIZ

Furnas anunciou em novembro a contratação de 15 empreendimentos de energia solar, para comercialização a partir de 2024. No total, serão mil megawatts de potência instalada, distribuídos entre os estados da Bahia, do Ceará e da Paraíba.

Pedidos de falência caem

Movimentação no comércio de São Paulo após reabertura. - Rovena Rosa/Agência Brasil

Pedidos de falência se reduziram ao menor patamar em dez anos, segundo balanço divulgado em novembro pela Serasa Experian. Segundo a consultoria, foram feitas 754 solicitações de falência de janeiro a setembro deste ano.

Foguete SpaceX segue para estação espacial

Um foguete Falcon 9, que transporta a cápsula Dragon com quatro astronautas a bordo, foi lançado com êxito em novembro rumo à Estação Espacial Internacional (EEI).

China lança sonda

A China lançou com êxito em novembro a sonda espacial Chang`e-5 para recolher material da superfície lunar, na primeira missão desse gênero desde os anos 70.

Halo solar no céu de Brasília

Halo solar é provocado pela refração dos raios solares sobre os cristais de gelo que formaram as nuvens no céu - Marcello Casal JrAgência Brasil

O céu de Brasília ficou diferente no dia 7 de novembro deste ano. Diversas coincidências envolvendo nuvens formadas de cristais de gelo e a refração da luz solar possibilitaram a formação do chamado “halo solar” com as cores do arco-íris ao redor do grande astro.

Obituário

Faleceu em novembro, aos 60 anos, Diego Armando Maradona, um dos maiores nomes do futebol mundial em todos os tempos.

A cantora Vanusa faleceu na casa de repouso em Santos (SP), onde estava morando há mais de dois anos.

O ator e humorista Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu em consequência de um aneurisma cerebral, que se rompeu e provocou um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

O caricaturista Lan, de 95 anos, morreu no Hospital SMH - Beneficência Portuguesa de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 26 de setembro de 2020.

Morreu em São Paulo o radialista, apresentador de televisão e jornalista especializado na cobertura de esportes, Fernando Vanucci, aos 69 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.