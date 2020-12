Relembre as principais notícias de setembro

A retrospectiva é feita pela Agência Brasil - (Foto: Divulgação)

A Medida Provisória (MP) nº 997, publicada em setembro de 2020, abriu crédito extraordinário no valor de R$ 12 bilhões para integralizar cotas do Fundo Garantidor de Operações (FGO) do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).



Auxílio emergencial até o fim do ano - O presidente Jair Bolsonaro anunciou em setembro que o auxílio emergencial seria prorrogado em mais quatro parcelas de R$ 300. Ele se reuniu com ministros e parlamentares da base do governo para alinhar as próximas ações do governo na área econômica.

Produção industrial cresce - A produção industrial brasileira cresceu 8% na passagem de junho para julho deste ano, conforme informou em setembro o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa foi a terceira alta consecutiva do indicador.

Governo economiza R$ 691,9 milhões com trabalho remoto - O governo federal economizou R$ 691,9 milhões com custeio administrativo durante a pandemia. Segundo o Ministério da Economia, a redução foi proporcionada pelo trabalho remoto de parte dos servidores públicos entre abril e julho de 2020.

Captação da poupança bate recorde - A caderneta de A caderneta de poupança voltou a atrair o interesse dos brasileiros em meio à pandemia. Em agosto, os investidores depositaram R$ 11,4 bilhões a mais do que retiraram da aplicação, informou o Banco Central.

Imposto de importação do arroz zerado - A Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu, em setembro, zerar a alíquota do Imposto de Importação para o arroz em casca e beneficiado. A isenção tarifária valerá até 31 de dezembro deste ano.

Cédula de R$ 200 entra em circulação - A nota de R$ 200 , com a imagem do lobo-guará, começou a circular no dia 2 de setembro de 2020. Segundo o Banco Central (BC), esta é a sétima cédula da família de notas do Real. A previsão é que seriam produzidos ao longo de todo o ano 450 milhões de unidades.

Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor - A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor no dia 18 de setembro com a sanção da Lei 14.058/2020, originada da Medida Provisória (MP) 959/20, que trata da operacionalização do Benefício Emergencial (BEm) pago a trabalhadores com redução de jornada e suspensão de contrato durante a pandemia do novo coronavírus.

Brasil adere a aliança para aceleração da vacina contra covid-19 - O governo federal anunciou em setembro a adesão ao Instrumento de O governo federal anunciou em setembro a adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility), ação administrada pela Aliança Gavi, e a liberação de cerca de R$ 2,5 bilhões para viabilizar o ingresso do Brasil nesta iniciativa.

Combate à covid-19 em áreas indígenas tem aporte - O Ministério da Saúde anunciou em setembro um aporte adicional de R$ 125 milhões para o enfrentamento da covid-19 nos territórios indígenas.

Liberação de R$ 3,8 milhões para combate a queimadas em MS - O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou, em setembro, R$ 3,8 milhões para ações de combate aos incêndios florestais que atingem a região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A portaria que autoriza a transferência de recursos ao estado foi publicada no Diário Oficial da União.

Nascimento de dois micos-leões-pretos - Nasceram no Zoológico de São Paulo dois filhotes de mico-leão-preto, uma espécie que se chegou a considerar extinta na primeira metade do século 20. Com os dois novos micos, o zoológico tem agora 35 animais da espécie em cativeiro.

Primeira mulher à Lua - A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, anunciou os planos para uma A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, anunciou os planos para uma nova missão à Lua que vai incluir um homem e uma mulher. O pouso na superfície lunar deve acontecer em 2024, na missão Artemis 3, terceira fase do Programa Artemis.

TV Brasil transmite Série D do Campeonato Brasileiro - A TV Brasil passou a transmitir, ao vivo, 42 partidas da Série D do Campeonato Brasileiro. O acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi assinado em setembro, e a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) se tornou a responsável pela captação e geração de imagem dos jogos.

Glen Lopes é novo diretor-presidente da EBC - O publicitário Glen Lopes Valente foi nomeado em setembro o novo diretor-presidente da EBC. Ele substitui o general Luiz Carlos Pereira Gomes, que comandava a empresa desde agosto de 2019.

Obituário - O cantor e compositor Gerson King Combo morreu em setembro, aos 76 anos, por complicações do diabetes e infecção generalizada. Considerado o Rei do Soul no Brasil, ele era reconhecido como um dos principais nomes da música negra no país.

O médico Carlos Alberto Morais de Sá, referência no tratamento da aids no Brasil, morreu em setembro, aos 76 anos, no Rio. A informação foi divulgada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).