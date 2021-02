Retorno presencial das aulas da Rede Estadual de Ensino deve ser definido hoje

Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Educação (SED) um pronunciamento oficial será feito na tarde de hoje (25) - (Foto: Edemir Rodrigues)

As aulas na Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul estão previstas iniciar no dia 1º de março, porém ainda sem a definição de retorno presencial.

Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Educação (SED) um pronunciamento oficial será feito na tarde de hoje (25) informando o formato que será adotado na volta às aulas. Os profissionais da REE trabalham na Jornada Pedagógica, período de preparação para a volta as aulas, desde o dia 4 de fevereiro.

A SED lançou, ainda no ano passado, um protocolo de volta as aulas presenciais que previa o modelo híbrido no início do retorno dos alunos.

Já nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) as aulas começaram no dia 8 de fevereiro no formato de ensino remoto.

Universidades - A Prefeitura de Campo Grande autorizou, em decreto publicado no dia 23 de fevereiro no Diário Oficial do município, a volta das atividades presenciais na rede particular de ensino para universidades, faculdades, cursos pré-vestibulares, cursos técnicos, ensino médio e ensino fundamental a partir do dia 8 de março.