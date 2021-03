Resultado preliminar do processo de Técnicos de Suporte em Tecnologia é publicado

Nesta terça-feira (16) foram divulgados os resultados preliminares das etapas I e II do processo seletivo - (Foto: Arquivo SED)

Seguindo o cronograma de atividades, nesta terça-feira (16) foram divulgados os resultados preliminares das etapas I e II do processo seletivo para Assistente de Atividades Educacionais na função de Técnico de Suporte em Tecnologia.

São oferecidas 150 vagas e formação de cadastro de reserva para executar as ações estabelecidas na Proposta de uso das Tecnologias Educacionais e dos Recursos Midiáticos nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

No primeiro anexo, consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da respectiva pontuação obtida na avaliação curricular e no segundo Edital consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição indeferidas, acompanhadas das respectivas fundamentações.

O candidato poderá interpor recurso por discordância do resultado, devidamente formalizado por escrito e fundamentado, indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, no período das 08h30 do dia 16 de março de 2021 até às 23h59 do dia 17 de março de 2021.

Os recursos deverão ser endereçados à Comissão de Seleção e Avaliação do Processo Simplificado de Assistentes de Atividade Educacionais, na função de Técnico de Suporte em Tecnologia - TST e entregues, via sistema on-line, devendo o candidato acessar o site http://sistemas.sed.ms.gov.br/processoseletivo/recurso/TST2021.

Para conferir o edital completo, acesse as páginas 111 a 162 da edição nº 10.440do Diário Oficial do Estado.