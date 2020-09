Resultado preliminar de seleção de profissionais da saúde para atuarem na Agepen é divulgado

O candidato poderá formular recurso por escrito contra o resultado preliminar - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (23) os resultados preliminares do processo seletivo, que visa a contratação de profissionais da saúde para atuação direta nos estabelecimentos penais que estão sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

Na publicação consta a relação de candidatos que tiveram as suas solicitações de inscrição deferidas com a respectiva pontuação obtida na avaliação curricular e as solicitações indeferidas juntamente com a fundamentação.

O candidato poderá formular recurso por escrito contra o resultado preliminar, endereçado ao Coordenador de Seleção e Ingresso de Pessoal, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, exclusivamente no período entre às 08h do dia 23 de setembro até às 17h do dia 24 de setembro de 2020.

Para interpor o recurso, o candidato deverá acessar o site www.concurso.ms.gov.br, clicar no botão “área do candidato”, inserir o número de seu CPF e de sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado, clicar em “enviar” e, após, em “formulários para recursos”, selecionando o recurso que deseja interpor.

O processo seletivo oferece vagas para as funções de médicos – 20 horas (7 vagas para Campo Grande e 2 para Corumbá), farmacêuticos (2 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), enfermeiros (5 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá), odontólogos - 20 horas (2 vagas para Campo Grande), técnico de enfermagem (4 vagas para Campo Grande e 1 para Corumbá) e auxiliares de serviços de saúde – auxiliar de saúde bucal (1 vaga para Campo Grande).

Para conferir a relação completa e as demais orientações para a interposição do recurso, acesse as páginas 57 a 79 da edição nº 10.285 do Diário Oficial do Estado.

