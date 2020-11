Resultado preliminar da seleção para peritos criminais temporários é divulgado

A contratação é para exercício de funções de natureza técnico-operacional, visando atender necessidade temporária - (Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (03), o Governo do Estado divulgou o resultado preliminar do processo seletivo simplificado que visa a contratação de 35 peritos criminais temporários para 11 municípios de Mato Grosso do Sul.

Na publicação consta a relação de candidatos que tiveram as suas solicitações de inscrição deferidas com a respectiva pontuação obtida na avaliação curricular e as solicitações indeferidas juntamente com a fundamentação.

O candidato poderá formular recurso por escrito contra o resultado preliminar, endereçado à Comissão de Seleção, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, exclusivamente no período entre às 08h do dia 03 de novembro até às 17h do dia 04 de novembro de 2020.

Para interpor o recurso, o candidato deverá acessar o site www.concurso.ms.gov.br, clicar no botão “área do candidato”, inserir o número de seu CPF e de sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado, clicar em “enviar” e, após, em “formulários para recursos”, selecionando o recurso que deseja interpor.

Para conferir a relação completa e as demais orientações para a interposição do recurso, acesse as páginas 57 a 75 da edição nº 10.314 do Diário Oficial do Estado.

PROCESSO SELETIVO PERITO CRIMINAIS

As vagas oferecidas para a função de perito criminal serão distribuídas da seguinte forma: Aquidauana (3), Bataguassu (5), Corumbá (3), Costa Rica (1), Coxim (3), Jardim (2), Naviraí (4), Nova Andradina (4), Paranaíba (4), Ponta Porã (4) e Três Lagoas (2).

A contratação é para exercício de funções de natureza técnico-operacional, visando atender necessidade temporária. A carga horária será de 40 horas semanais e remuneração de R$ 7.377,66.