Resultado preliminar da seleção para médicos plantonistas e fisioterapeutas é divulgado

Integrando as medidas adotadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para enfrentamento do aumento da incidência da Covid-19, nesta terça-feira (08) os resultados preliminares do Processo Seletivo destinado à seleção de médicos plantonistas e fisioterapeutas foram publicados.

Na publicação consta a relação de candidatos que tiveram as suas solicitações de inscrição deferidas com a respectiva pontuação obtida na avaliação curricular e as solicitações indeferidas juntamente com a fundamentação.

O candidato poderá formular recurso por escrito, endereçado à Comissão de Avaliação e Seleção, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, o qual deverá ser entregue no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 08 e 09 de dezembro de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

Ao todo, são 20 vagas para médico plantonista – Unidade de Terapia Intensiva; 40 vagas para médico plantonista – Pronto Atendimento Médico e 20 vagas para fisioterapeuta. As funções de médicos têm como carga horária 24 horas semanais e remuneração de R$ 4.828,54 e fisioterapeuta possui carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 1.965,52.

Para conferir a relação completa e as demais orientações para a interposição do recurso, acesse as páginas 107 a 117 da edição nº 10.343 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna, SAD

Foto: Edemir Rodrigues