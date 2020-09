Resultado do exame de aptidão mental do concurso do Detran é publicado

Para conferir a lista completa, acesse as páginas 90 e 91 da edição nº 10.291 do Diário Oficial do Estado - (Foto: Edemir Rodrigues )

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (30), o Governo do Estado publicou o resultado do exame de aptidão mental (exame psicotécnico), relativo aos candidatos convocados no Concurso Público para ingresso no quadro permanente de pessoal do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

No documento é apresentada a relação dos candidatos que realizaram o exame, acompanhada dos respectivos resultados individuais, de acordo com os pareceres dos profissionais responsáveis pela avaliação.

Já no segundo anexo consta a relação dos candidatos que deixaram de comparecer nas datas e horários especificados no edital de convocação, sendo considerados ausentes e automaticamente eliminados do Concurso Público.

Para conferir a lista completa, acesse as páginas 90 e 91 da edição nº 10.291 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna, SAD