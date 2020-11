Reme abre pré-matrícula para as escolas de tempo integral; inscrições serão feitas somente pelo site

A escola municipal Profª. Iracema Maria Vicente é uma das que possui vagas disponíveis - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre, nesta quarta-feira (25), as inscrições para a pré-matrícula, no ano letivo de 2021, para ingresso nas cinco escolas municipais de tempo integral da Rede Municipal de Ensino (Reme). A inscrição é feita somente pela internet, no site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br, como medida de prevenção da disseminação da Covid-19. Em caso de dúvidas, o responsável pelo aluno pode estabelecer contato pelo telefone 0800 615 1515.

As escolas municipais de tempo integral com vagas disponíveis são: Profª. Ana Lúcia de Oliveira Batista (Paulo Coelho Machado), Profª. Iracema Maria Vicente (Rita Vieira), Prof. Alcídio Pimentel (Vila Carvalho), Kamé Adania (Nascente do Segredo) e Profª. Hilda de Souza Ferreira (Coophatrabalho) – esta recebida da Secretaria de Estado de Educação (SED), no ano passado.

A pré-matrícula, para o ano letivo de 2021, tem encerramento no dia 29 de novembro. Juntas, as unidades oferecem mais de 300 vagas para alunos da educação infantil, grupos 4 e 5, além do 1 o ano do ensino fundamental.

Para ingresso no grupo 4, a criança precisa ter 4 anos completos, até 31 de março de 2021; no grupo 5, é necessário ter 5 anos completos, até a mesma data; e seis anos completos, também no mesmo período, para cursar o 1 o ano do ensino fundamental.

As inscrições deferidas e indeferidas serão divulgadas somente no site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br, no dia 14 de dezembro de 2020, e o resultado final será divulgado no mesmo site, no dia 5 de janeiro de 2021, e nas próprias unidades escolares.

Outras informações mais detalhadas sobre o edital do processo de matrículas, para as escolas de tempo integral da Reme, poderão ser visualizadas pelo acesso ao link do Diário Oficial https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/, na publicação do dia 18 de novembro de 2020, na página 2.