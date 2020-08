Relatório da Operação Pantanal mostra aumento dos focos de incêndio em MS

O titular da Semagro Jaime Verruck - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

O monitoramento dos focos de incêndio no Pantanal e fundamental para o planejamento de ações de combate. Durante a reunião de avaliação do relatório semanal Operação Pantanal, nesta sexta-feira (7) o titular da Semagro, Jaime Verruck destacou o aumento dos focos.

Sonora



Análise do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima pancadas de chuva e melhora da umidade relativa do ar para a região entre os dias 14 a 21 de agosto. Mas o volume não será suficiente para acabar com os focos. Pela cenário crítico haverá monitoramento pelos próximos três meses.

Além das frentes de combate, a Polícia Militar Ambiental trabalha na fiscalização para combater os crimes ambientais.

O comandante da PMA, José Carlos Rodrigues, a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues, e o chefe do Centro de Proteção Ambiental do CBMMS, tenente coronel Moreira participaram da reunião.