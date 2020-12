Reinaldo Azambuja pede inclusão de rodovia Sul-fronteira no Orçamento da União

Governador também tratou da aquisição de patrulhas mecanizadas para agricultura familiar - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Em Brasília, o governador Reinaldo Azambuja pediu nesta terça-feira (1º) ao relator Marcio Bittar (AC) a inclusão da rodovia Sul-fronteira no Orçamento Geral da União de 2021, além da aquisição de patrulhas para a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.

“Tivemos uma reunião muito proveitosa aqui em Brasília. Discutimos alguns assuntos de interesse do Brasil, mas em especial de Mato Grosso do Sul, como a rodovia Sul-fronteira, que margeia com o Paraguai, as patrulhas que nós queremos distribuir aos municípios para potencializar o apoio à agricultura familiar, as estradas vicinais e tivemos aqui uma atenção muito especial do meu amigo, senador Marcio Bittar, de apoio aos pleitos e aos pedidos do povo sul-mato-grossense”, afirmou o governador.

O senador Marcio Bittar assumiu o compromisso de avaliar os pedidos. “O Brasil tem 27 governadores. Lá do Acre, que eu sou senador da República, sou aliado do governador. Mas dos 27 eu tenho um que eu tenho amizade, que é o governador Reinaldo Azambuja, e eu tenho uma dívida de gratidão com Mato Grosso do Sul. Eu fui morar aí ainda quando era Estado uno, Mato Grosso, depois veio a divisão. Minha mãe até hoje mora em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul”, comentou.

A rodovia MS-165 margeia a fronteira do Brasil com o Paraguai ligando os municípios de Ponta Porã e Mundo Novo. A retomada da estruturação da chamada Sul-Fronteira é crucial para o desenvolvimento da região. O asfalto pode atrair investimentos empresas e indústrias, fomentar a geração de emprego e renda para as cidades fronteiriças de Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã e Sete Quedas.

Em setembro, o senador afirmou em reunião com o governador Reinaldo Azambuja que pretendia elaborar um modelo de atuação conjunta com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, direcionada ao homem do campo, em especial aos pequenos produtores rurais, para que governos estaduais possam oferecer maior cobertura de apoio e ampliar a produção agropecuária brasileira.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, também participou da agenda.