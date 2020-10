Reinaldo Azambuja entrega reforma e ampliação de escola em Maracaju

Com um investimento de R$ 5.381.377,43, a reforma contempla a ampliação do espaço físico com uma nova estrutura de dois andares - (Fotos: Chico Ribeiro)

Com 739 estudantes matriculados, a Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima, em Maracaju, passou por uma reforma que vai garantir melhor aprendizado e conforto e ampliou a capacidade para que possam ser atendidos até 1.575 alunos nos três turnos. Em uma cerimônia na quadra da escola, o governador Reinaldo Azambuja entrega as melhorias nesta terça-feira (8), às 8 horas.

Com um investimento de R$ 5.381.377,43, a reforma contempla a ampliação do espaço físico com uma nova estrutura de dois andares, elevador panorâmico e painéis fotovoltaicos com capacidade para produzir energia solar para toda a escola e ainda distribuir para outras unidades de ensino da cidade, unindo economia e preservação do meio ambiente. As obras tiveram início em junho de 2018. Foi a primeira reforma da escola, fundada em 1974.

Além da entrega da escola, que oferece aulas de Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, o governador Reinaldo Azambuja também irá assinar a Ordem de Início de Serviço de recapeamento das ruas Comandante Camisão e Frankling Ferreira Ribeiro, no Centro; Rua Aguinaldo Ferreira Barbosa, no San Rafael; e Rua Major Carlos Silva, na Vila Juquita. O investimento nessas obras de infraestrutura é de R$ 1.425.164,34.

