Reinaldo Azambuja e governadores pedem a viabilização de insumos para produção de vacinas contra a Covid-19

O governador de Mato Grosso do Sul é um dos 16 governadores que assinaram ofício encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo que a diplomacia seja acionada para “dialogar com a China e índia, países produtores de vacina contra a Covid-19, para garantir a entrega do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) usado na produção de vacinas no Brasil”.

O IFA é necessário para que instituições como o Butantan e a Fiocruz possam produzir os imunizantes e assim garantir a continuidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no combate a Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, a vacinação nos municípios do interior teve início na terça-feira (20), graças a eficiência da logística implantada pelas secretarias estaduais de Saúde (SES) e Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que garantiu a entrega das doses da vacina em tempo recorde – 24 horas.

“Estamos muito empenhados, os governadores do Brasil, para que ocorra a liberação de outro lote de vacinas que está no Butantan. Queremos ampliar o leque de distribuição. Enquanto isso, é importante permanecermos vigilantes, usando máscaras e tendo os cuidados de higiene”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

O governador enfatizou que enquanto o Governo Federal não encaminha os lotes das vacinas para as próximas etapas da vacinação contra a Covid-19, a população precisa continuar atenta e cumprindo com as medidas de segurança. “Vamos continuar nos cuidando para que possamos todos juntos vencer essa etapa difícil”, ressaltou ele ao dizer que “a página do livro da pandemia só será virada quando a cobertura vacinal atingir toda a população”.

A elaboração do documento em nome do Fórum Nacional de Governadores foi coordenada pelo governador do Piauí, Wellington Dias.Também assinaram o ofício os governadores Renan Filho (Alagoas), Waldez Góes (Amapá), Camilo Santana (Ceará), Renato Casagrande (Espírito Santo); Flávio Dino (Maranhão), Mauro Mendes (Mato Grosso), Romeu Zema (Minas Gerais), Hélder Barbalho (Pará); João Azevedo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), João Dória (São Paulo) e Belivaldo Chagas (Sergipe).

