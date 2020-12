Governador autoriza pavimentação de rodovias importantes para setores industrial e do turismo

O governador Reinaldo Azambuja autorizou, nesta segunda-feira (21), a pavimentação de 5,74 km da MS-427 em Rio Verde, interligando os atrativos turísticos da região e promovendo a conexão rodoviária do município com o Pantanal e Bonito - (Fotos: Chico Ribeiro)

O governador Reinaldo Azambuja autorizou, nesta segunda-feira (21), a pavimentação de 5,74 km da MS-427 em Rio Verde, interligando os atrativos turísticos da região e promovendo a conexão rodoviária do município com o Pantanal e Bonito. A pavimentação da MS-427, ligando Rio Verde a BR-419, atende pedido dos setores turístico e produtivo da região, com investimentos de R$ 10.415.759,77.

Em 2018, mais de sete quilômetros desse caminho foram revitalizados pelo Governo do Estado, ao custo de R$ 7 milhões, incluindo a implantação de uma ciclovia margeando as regiões de cachoeiras, proporcionando maior visibilidade aos atrativos e qualidade de vida aos moradores.

O governador também autorizou a pavimentação asfáltica de 39,1 mil m² do acesso da BR-163 à unidade multiplicadora de matrizes da Cooasgo (Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste), que deve entrar em operação em janeiro do próximo ano.

Por meio de convênio com a Semagro (secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), o Governo do Estado transferiu os recursos (R$ 2,8 milhões) à chamada indústria Granja Rio Verde para a execução da obra, com vigência de um ano.

"Aqui nesse local teremos um dos maiores matrizeiros do Brasil, com parceria do Governo do Estado. Assinamos hoje a pavimentação desse local até a BR-163, que vai dar condições de trabalho melhor aos trabalhadores", explicou Reinaldo Azambuja.

Apoio à indústria

Ainda em construção, o empreendimento da Cooasgo terá 40,5 mil m² de área construída, em projeto feito em parceria com a Agroceres, e terá produção anual de mais de 40 mil matrizes por ano. A previsão é de ter 1,5 mil fêmeas por semana para reprodução, somando 78 mil por ano. Além de 90 mil machos para abate por ano. Vai gerar 42 empregos diretos e 210 indiretos, projetando-se um incremento de R$ 145 mil na economia local, todos os meses, sem contar a movimentação dos outros setores.

"Essa unidade estava paralisada há mais de 12 anos. E através do nosso programa de incetivos que troca impostos por empregos estão fazendo aqui um grande investimento, de mais de R$ 30 milhões para ampliar capacidade de abate e oferta de empregos. Esse novo local vai gerar ainda oportunidade de crescimento econômico para Rio Verde e toda a região", destacou Reinaldo Azambuja.

Segundo o presidente da Cooasgo, Sergio Marcon, o apoio que o Governo do Estado ofereceu, por intermédio da Semagro, tem sido fundamental para o fomento da suinocultura, colaborando com toda a cadeia produtiva. “O investimento do Estado promove a importância que a nova granja trará para o desenvolvimento de toda a região Norte e na logística de transporte, mobilidade e segurança dos funcionários”, disse o empresário.

Para o titular da Semagro, secretário Jaime Verrruck, a política estadual de incentivo à suinocultura, aliada ao projeto da Cooasgo, focado em genética, eleva o Estado a um novo patamar dentro da cadeia produtiva do setor, que passa a ter o ciclo completo, desde a produção de matrizes até o produto final da indústria para o consumidor.

Também estavam presentes na agenda do governador os prefeitos de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Kruger, e de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, além do deputado federal Beto Pereira, entre outras autoridades.