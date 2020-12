Região às margens do Rio Paraguai ganha uma nova brigada para combater incêndios

A região é composta por cerca de 48 de famílias - (Foto: Silas Ismael/Divulgação)

Localizado a 72 km de Corumbá, o distrito de Porto Esperança, às margens do Rio Paraguai ganhou uma nova brigada para combate aos incêndios. A região é composta por cerca de 48 de famílias.

Desta vez de forma organizada e com equipamentos adequados, com o apoio da Ecoa (Ecologia em Ação) por meio do projeto transfronteiriço ECCOS, com suporte da União Europeia e do WWF-Brasil. Um curso foi ministrado pelo Prevfogo (Centro Especializado de Prevenção e combate a incêndios florestais, órgão ligado ao Ibama) com o objetivo de formar brigadistas comunitários.

A iniciativa partiu da atenção do chefe da Brigada Pantanal do Prevfogo, Ruberval Dimas do Patrocínio que percebeu a difícil travessia e o isolamento da comunidade como entraves no combate ao fogo. Ele contatou a Ong Ecoa e falou da necessidade da formação de brigada comunitária. Dessa discussão foi definida a realização do curso de brigadistas comunitários, fruto da parceria já existente com o WWF-Brasil.

Na ocasião, os próprios moradores improvisaram para socorrer a mata e os animais cercados pelas chamas, recebendo ajuda do Corpo de Bombeiros horas depois. Esse fato não foi isolado e faz parte da grande queima que consumiu em 2020 mais de 4,4 milhões de hectares no Pantanal, 30% da área total do bioma.

Os oito recém-formados brigadistas aprenderam a manejar sopradores, queimadores para incêndio controlado (pinga-fogo) e abafadores. Eles serão multiplicadores das técnicas e poderão agir na proteção da região.

José Domingos Benites, um dos participantes do curso disse que a experiência que está tendo é muito importante. "Se acontecer um incêndio de novo, Deus ajude que não, a gente já vai saber o que fazer até a chegada da equipe e dar continuidade no combate", explica.