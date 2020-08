Refluxo no sistema de aquecimento no Edifício Manchester apavora moradores

Por conta do trabalho dos bombeiros, o trânsito na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Doutor Arthur Jorge, chegou a ter interdições. - (Foto: Divulgação)

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada agora pouco, por volta das 19h00, para atender uma chamada de urgência no Edifício Manchester, na rua Pernambuco nº 994, na região norte de Campo Grande. Os moradores começaram a sentir um forte cheiro de fumaça na altura do 17º andar e de imediato começaram a evacuar o prédio pelas escadas, sendo que os elevadores foram desligados por ordem da síndica Marize Boranga, moradora do apartamento 1901.

A guarnição do Corpo de Bombeiros interditou os apartamentos e fêz uma vistoria completa em todo o prédio. Constatou-se que no apartamento 1701, o aquecedor estava ligado e em razão do forte vento que se contrapunha contra a chaminé vasante, aconteceu uma espécie de refluxo e a fumaça se espalhou pela área de serviço e pela tubulação da torre do elevador de serviço. O sistema deveria, neste caso, deveria desligar automáticamente, mas não desligou.



Moradores de um edifício residencial no bairro do São Francisco, em Campo Grande, passaram por uma situação assustadora na noite desta quinta-feira (20).

O morador Carlos Boranga, após conversa com os profissionais Bombeiros, procurou acalmar as pessoas que se aglomomeravam no hall do edifício. Em seguida, os Bombeiros liberaram o retorno dos moradores aos seus apartamentos.



Por volta das 20h, a equipe que atendeu a ocorrência já havia liberado o retorno dos moradores para as unidades habitacionais.