Reflexos do feriado dão sinais no avanço do coronavírus que já contaminou quase 65 mil pessoas em MS

Dados oficiais publicados nesta terça-feira (22) mostram o avanço considerável da doença em Mato Grosso do Sul. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, foram registrados 926 casos novos em 24 horas e o número alarmante já reflete o afrouxamento social verificado no feriado de 7 de setembro, ou seja, há 14 dias.

De acordo com o boletim epidemiológico da SES, atualmente, Mato Grosso do Sul contabiliza 64.959 casos confirmados de coronavírus. O Estado registrou 1.191 óbitos, sendo que 12 mortes ocorreram em 24 horas. “ A média móvel de óbitos por coronavírus atinge 12,4 mortes por dia”, afirma Resende.

Até o momento, 459 pessoas estão internadas nas redes hospitalares públicas e privadas do Estado. A taxa de contágio continua em alta, com 1,04. Campo Grande permanece ocupando o primeiro lugar no ranking estadual com maior número de casos confirmados, seguido por Dourados e Corumbá.

Ana Brito, Subcom

Foto Saul Schramm