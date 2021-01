Rede Hemosul permite que moradores do interior também ajudem a salvar vidas

Responsável pela distribuição para as unidades hospitalares de todo Estado o Hemosul Coordenador está sempre pedindo aos doadores que compareçam à unidade para auxiliar na reposição dos estoques.

Para se ter uma ideia, no ano passado o número de coletas de sangue diminuiu cerca de 10% com relação a 2019 em toda a Rede Hemosul. Embora o indicador pareça pequeno, ele representa 5 mil bolsas de sangue a menos, ou seja, como se todas as unidades do Estado ficassem fechadas por um mês.

Conforme a instituição, em Mato Grosso do Sul apenas 2,2% da população é doadora de sangue, e na Capital esse indicador é de 3%, enquanto a OMS recomenda entre 3% a 5% para que seja possível atender a demanda.

Para garantir a segurança dos doadores durante a pandemia, foram criados mecanismos para evitar qualquer tipo de contaminação, com fluxos de entrada diferenciados, possibilidade e agendamento de horário para doações, além da oferta de mecanismos de segurança.

A Rede Hemosul conta com unidades de coleta em cinco municípios do interior do Estado. Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim são as cidades que permitem ao sul-mato-grossense ajudar a salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos, intervenções médicas, feridos e pacientes de doenças crônicas graves.

A instituição pretende retomar esse ano com campanhas de coleta em municípios onde não há unidades da Rede Hemosul entre outras ações para atrair novos doadores e fidelizar os antigos.

Confira abaixo os endereços, telefones e horários de funcionamento dessas unidades.

HEMOSUL DOURADOS

Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial

Fone: (67) 3424-4192 / (67) 99239-9421 whatsapp

Segundas, Quartas e Sextas: 7h às 12:30h

Terças e Quintas: 7h às 12h e das 13h às 17h

HEMOSUL TRÊS LAGOAS

Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Fone: (67) 3522-7959

Segunda à Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL PONTA PORÃ

Rua Sete de Setembro, s/n, Santa Isabel

Fone: (67) 3431-6134

Segunda à Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL PARANAÍBA

Rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I

Fone: (67) 3503-1026

Segunda à Sexta: 7h às 11h

HEMOSUL COXIM

Rua Gaspar Reis Coelho, 361, Bloco B - Bairro Flávio Garcia

Fone: (67) 3291-2906

Atendimento quinzenal - 1ª e 3ª semana do mês e com agendamento prévio

Segunda: 7h às 11h e das 13h às 17h

Terça: 7h às 11h

Mais informações e critérios sobre a doação de sangue podem ser conferidas no site do Hemosul.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação