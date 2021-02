Rede elétrica de Campo Grande passa por serviços de melhorias

Desde o dia 22 até o dia 26, serão realizadas ações de manutenção preventiva e podas de árvores, além da negociação de débitos - (Foto: Divulgação)

Com o fim do período de chuva em Campo Grande, a Energisa vai encerrar fevereiro realizando melhorias na rede elétrica para os clientes. Desde o dia 22 até o dia 26, serão realizadas ações de manutenção preventiva e podas de árvores, além da negociação de débitos.

A iniciativa visa garantir a segurança e qualidade no fornecimento à população, minimizando os problemas causados seja pela falta de poda preventiva, que é de responsabilidade da prefeitura, ou pelos plantios inadequados no perímetro urbano.

Durante a semana, os clientes com contas em atraso vão poder negociar os débitos diretamente na agência da cidade. “Essa é uma oportunidade de colocar as contas em dia. Cada caso será analisado pelos nossos atendentes em busca de flexibilizar os parcelamentos e permitir que as faturas de energia pendentes sejam regularizadas”, reforça o coordenador de Recebíveis da Energisa, Artur Gandra.

Além dos serviços de atendimento, a Energisa estará com equipes especializadas realizando manutenção preventiva na rede elétrica. “O trabalho será feito com equipamentos para Linha Viva, que propiciam a execução do serviço sem desligamento da rede. A concessionária reforçou o número de equipes que vão atuar no recolhimento de galhos, inclusive com equipamentos de última geração para a execução da atividade. Uma força tarefa que impacta diretamente na qualidade do fornecimento de energia que atende toda a região”, reforça Diego Souza Silva, coordenador do Departamento da Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa.

Agências em Campo Grande