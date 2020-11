Rede de Ensino do Sesi em MS abre vagas gratuitas para alunos em 2021

As vagas destinam-se a aluno dependente de trabalhadores das indústrias - (Foto: Divulgação)

A Rede de Ensino do Sesi em Mato Grosso do Sul abriu inscrições para 220 vagas de gratuidades integrais para ingresso na educação básica nas sete escolas da instituição em MS, sendo 26 vagas para a Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, 18 para a Escola do Sesi de Campo Grande, 26 para a Escola do Sesi de Corumbá, 41 para a Escola do Sesi de Dourados, 24 para a Escola do Sesi de Maracaju, 27 para a Escola do Sesi de Naviraí e 58 vagas para a Escola do Sesi de Três Lagoas.

As vagas destinam-se a aluno dependente de trabalhadores das indústrias, a aluno oriundo de escola pública e ou bolsista de escolas privadas, com comprovação por escrito e a aluno da escola do Sesi que tem preferencialmente dois irmãos matriculados, sendo que neste último caso o interessado não poderá ter nota abaixo de sete, nem ter ocorrência de indisciplina. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até o dia 15 de novembro presencialmente, com o preenchimento da ficha de inscrição, ou virtualmente, sendo que o resultado da seleção será divulgado no dia 19 de novembro e cópia da ata será publicada no mural de cada escola.

Para a matrícula, os alunos selecionados deverão apresentar, entre os dias 19 e 25 de novembro, os documentos originais que serão solicitados pelas escolas conforme ano, série e segmento para verificação, com as respectivas fotocópias, que permanecerão no Sesi, sendo os originais imediatamente devolvidos. Em caso de alunos do Sesi, candidato deverá estar adimplente ou então deverá ser renegociada a dívida, caso contrário, a vaga será repassada para o próximo classificado.

Para a efetivação da matrícula, o responsável deverá entregar declaração de baixa renda, feita de próprio punho, sendo que a falta desse documento implicará na perda da vaga. Caso haja vagas disponíveis devido à desistência de algum candidato ou à perda da vaga por falta de cumprimento de prazos, o novo período de matrículas será de 26 a 30 de novembro. Cada escola tem seu quantitativo de vagas por turma, conforme definição do Departamento Regional do Sesi, sendo que o edital completo pode ser visualizado pelo link http://gg.gg/gratuidadeSesi2021.

Confira abaixo as informações de cada escola:

Escola do Sesi de Aparecida do Taboado

Endereço: Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, s/n, Bairro Jardim Samara

Telefone: (67) 3565-8700

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-aparecida

Escola do Sesi de Campo Grande

Endereço: Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, Bairro Amambaí

Telefone: (67) 3365-7861

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-cg

Escola do Sesi de Corumbá

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Candelária, 1.555, Bairro Maria Leite

Telefone: (67) 3234-3600

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade_corumba

Escola do Sesi de Dourados

Endereço: Rua Waldomiro de Souza, 290, Bairro Vila Industrial

Telefone: (67) 3416-4500

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-DRDs

Escola do Sesi de Maracaju

Endereço: Rua Alcides Vieira de Matos, s/n, Centro

Telefone: (67) 3458-5400

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidadesmaracaju

Escola do Sesi de Naviraí

Endereço: Rua Ceará, 135, Centro

Telefone: (67) 3409 -3601

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidade-navirai

Escola do Sesi de Três Lagoas

Endereço: Rua Angelina Tebet, 807, Bairro Santa Luzia

Telefone: (67) 3919-2100

Link para inscrição: http://gg.gg/gratuidadeTLS