Rede de coleta de esgoto avança em Guia Lopes da Laguna; Sanesul executa 7,9 milhões em obras

Diretoria da Sanesul está em Guia Lopes da Laguna. Ha recursos do Programa Avançar Cidades no valor de R$ 7,9 milhões em obras sendo executadas - (Foto: Melissa/Acom)

Em Guia Lopes da Laguna, a Sanesul está avançando com as obras de esgotamento sanitário.

Os recursos são próprios. O investimento faz parte do pacote de obras para universalização do serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município, e foi viabilizado com recursos do Programa Avançar Cidades no valor de R$ 7,9 milhões.

O diretor presidente da empresa, Walter Carneiro Jr., visitou as obras na manhã desta quarta-feira, 20 de janeiro, acompanhado do diretor de Administração e Finanças -André Luis Soukef Oliveira, e o prefeito municipal Jair Scapini.

O pacote de obras inclui 54.9 km de rede coletora de esgoto, 2.264 ligações domiciliares de esgoto, três estações elevatórias (Nascimento, Delegacia e Vargas) e 1.832 m de linha de recalque. Mais de 50% das obras foram concluídas.

A estação elevatória Vargas, por exemplo, está localizada ao lado do Detran. As elevatórias desempenham um papel fundamental junto com a captação de esgoto doméstico. O funcionamento das elevatórias é realizado por meio do bombeamento do esgoto de um ponto mais baixo para um ponto mais elevado, até os dejetos chegarem à Estação de Tratamento.

Rede de esgoto já concluída em Guia Lopes - na Vila Nery Arce, parte da Vila Planalto, Vila Deamir Vargas, Vila Aeroporto 2, Vila Caetano, Vila Geraldo Garcia e parte da São Miguel.

Lembrando que, os moradores só podem fazer a interligação da rede do imóvel na rede da rua após o fim das obras e aviso da concessionária. Os funcionários da empresa notificam pessoalmente, porta a porta, o proprietário/morador para fazer a interligação do imóvel.

Sondagem de perfuração de novo poço para atender a cidade (Foto: Acom)

Histórico - Na atual gestão do Governo do Estado, estão sendo investidos em água em esgoto na cidade de Guia Lopes da Laguna cerca de R$ 14,7 milhões de reais, 100% recurso da própria empresa.

MS pretende ser o primeiro do país a universalizar o saneamento e para isso está investindo constantemente em obras de infraestrutura, a grande maioria são recursos próprios.