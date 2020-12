Receptivo dos turistas da Capital movimenta Aeroporto e Rodoviária neste mês - ( Foto: Arquivo )

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), promove um receptivo natalino aos turistas no Aeroporto Internacional de Campo Grande e no Terminal Rodoviário entre os dias 04 e 23 de dezembro com apresentação do Quinteto de Jazz da Sectur e a presença de um corpo técnico preparado para passar informações aos turistas.

A solenidade de lançamento do receptivo ocorreU no último dia 04 de dezembro e contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e do superintendente da Infraero, Wilson Brandt Filho, além de autoridades do turismo local.

De acordo com o superintendente de turismo, Wantuyr Tartari, a intenção desse receptivo é oferecer acalento aos turistas no momento delicado que o país atravessa. “Queremos mostrar a hospitalidade da Cidade Morena com essa iniciativa”, pontua.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, lembra que essa e outras ações da Sectur para o período natalino têm a intenção de trazer esperança para os campo-grandenses. “Estamos nos movimentando para instigar o sentimento da esperança nas pessoas. O ano se encerra nessa sintonia” diz.

Os atendentes dos Centros de Atendimento ao Turista e demais técnicos passaram por capacitação para conduzir a ação principalmente com orientações de hospitalidade e atendimento às normas de biossegurança para que não haja aglomerações durante as apresentações.