Receitas natalinas: Saiba como fazer Bolo de Natal e Panetone Gelado

Bolo de Natal - (Foto: Divulgação)

Mesmo com a Covid-19 é possível que aconteça reuniões em famílias para confraternizações. Para fazer na noite da ceia ou revender, confira aqui passo a passo das receitas de Bolo de Natal ou Panetone Gelado:

Bolo de Natal

Ingredientes:

- 1 colher (sopa) de adoçante, tipo granular;

- 1 colher (sopa) de fermento em pó;

- ½ xícara (chá) de coco ralado, sem açúcar;

- ½ xícara (chá) de margarina light;

- ½ xícara (chá) de leite desnatado;

- 2 xícara (chá) de farinha de trigo;

- 1 xícara (chá) de leite de coco light;

- 1 xícara (chá) de uvas-passa;

- 1 xícara (chá) de frutas secas;

- 4 ovos

Modo de Preparo:

Ligar o forno em temperatura média de 180 graus. Colocar as gemas, a margarina light e o fermento numa batedeira e bater até obter um creme. Acrescentar o adoçante, o leite desnatado, o leite de coco, alternar com a farinha de trigo. Bater até ficar uma massa homogênea. Desligar a batedeira e acrescentar as uvas-passa, as frutas secas e o coco ralado. Reservar. Limpar a batedeira e secar bem. Acrescentar as claras e bater até o ponto neve. Acrescentar as claras à massa reservada e misturar bem. Untar uma forma, com furo no meio, com manteiga e farinha e acrescentar a massa. Levar o bolo ao forno preaquecido e deixar assar por cerca de 55 minutos ou até ficar pronto. Para verificar se o bolo está assado, espetar um palito na massa. Se sair limpo, está pronto. Retirar o bolo do forno, esperar esfriar e servir a seguir.

Panetone gelado com Iogurte grego

Ingredientes:

- 6 fatias grandes de panetone ou chocotone ;

- 1 potinho de iogurte grego;

- 1 potinho de cream cheese;

- cerejas em calda

Modo de preparo:

Coloque uma colher de cream cheese no fundo de 6 copos. Esfarele com as mãos os pedaços de panetone, do tamanho do polegar e coloque cada fatia de panetone esfarelada sobre o cream cheese. Depois desta etapa, coloque uma colher de iogurte grego por cima e finalize com 1 cereja em calda e 3 colheres de café com a calda da cereja. Deixe gelar um pouco e sirva.