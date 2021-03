Receita de pudim de leite condensado para a sobremesa de domingo

Da Redação com Tudo Gostoso

Pudim de leite condensado - (Foto: Tastemade)

Confira a receita:

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (medida da lata de leite condensado)

3 ovos inteiros

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara de água

Modo de preparo

Pudim:

Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador.

Acrescente o leite condensado e o leite, e bata novamente.

Calda:

Derreta o açúcar na panela até ficar moreno, acrescente a água e deixe engrossar.

Coloque em uma forma redonda e despeje a massa do pudim por cima.

Asse em forno médio por 45 minutos, com a assadeira redonda dentro de uma maior com água.

Espete um garfo para ver se está bem assado.

Deixe esfriar e desenforme.

Dicas : para a calda do seu pudim de leite condensado dar certo, fique sempre com a proporção de meia medida de água para uma medida de açúcar.

Por exemplo, se você utilizar 1 xícara de chá de açúcar, a medida de água será de apenas 1/2 xícara (chá).

Gosta de pudim de leite condensado sem furinhos?

1) Quando for colocar a massa do pudim na forma, use uma peneira;

2) Nunca asse o pudim de leite condensado em forno alto e tampe-o com papel-alumínio.