Recapeamento chega na Filinto Muller, a 2ª frente de serviço  no Anhaduizinho

A Prefeitura de Campo Grande iniciou neste sábado (25), com a fresagem ( remoção do asfalto velho) na Avenida Filinto Muller, a segunda frente de recapeamento na região urbana do Anhaduizinho - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande iniciou neste sábado (25), com a fresagem ( remoção do asfalto velho) na Avenida Filinto Muller, a segunda frente de recapeamento na região urbana do Anhaduizinho, onde já foi recapeada a Rua Francisco dos Anjos. Até dezembro serão feitos no Anhaduizinho 5,2 km de recapeamento, enquanto em outras 4 regiões, serão mais 20 km.

A Avenida Filinto Muller além de ser o principal acesso ao Lago do Amor, um dos cartões postais da cidade, passa em frente do Hospital Universitário e atravessa boa parte do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É também um importante eixo viário entre o centro da cidade e o Bairro Pioneiros. Será recapeada numa extensão de 1,8 km, desde o estádio de Beisebol até a rotatória com a Avenida Senador Mendes Canale. O segundo trecho começa na rotatória com a Avenida George Chaia e vai até terminar a via, em outra rotatória, esta com a Avenida Manoel da Costa Lima. Nestes locais em que estão programadas as intervenções, o asfalto, feito há mais de 30 anos, está todo remendado por sucessivos tapa-buraco.

Também está previsto na sequência, o recapeamento da Rua Candelária (paralela à Filinto) entre a Avenida George Chaia e a Rua do Boticário. Outra rua próxima que receberá novo pavimento é a Rua Jasmin, ligação entre a rua Bonsucesso e Avenida Fábio Zaharan.

Balanço

Nesta semana as frentes deste projeto de recapeamento, iniciado no último dia 7 de junho, avançaram com a conclusão do serviço nas ruas Souto Maior (Bairro Tijuca); Cayova (Jardim Bela Vista) e o primeiro trecho da Rua Amazonas, da Rua Jales (no Jardim Autonomista) até a Rua Ceará.

Neste sábado teve continuidade o recapeamento em outro trecho da Amazonas, uma extensão de 618 metros, da Avenida Ceará até a Rua Paraíba ,o restante da rua recebeu recapeamento ano passado. No Jardim Leblon, o serviço avançou mais algumas quadras na Rua Manoel Joaquim de Moraes, que receberá asfalto novo em toda sua extensão, são 1,6 km, entre as avenidas Roseira e Panambi Vera.

Dos 25 quilômetros neste projeto, iniciado mês passado, em menos de dois meses já foram 12 km .

Iniciadas no último dia 7 de junho, com 30 dias corridos de serviço, as frentes de recapeamento lançadas mês passado pela Prefeitura , já foram concluídas em 9 ruas, somando 12,5 quilômetros de recapeamento em 5 das sete regiões urbanas da cidade. Esta extensão corresponde a 50% dos 25 quilômetros de recapeamento programados neste projeto, orçado em R$ 16,7 milhões, que atenderá 21 ruas.

Já receberam recapeamento as ruas Coronel Cacildo Arantes ligação da Avenida Afonso Pena, na altura do Parque das Nações, atravessa o Bairro Chácara Cachoeira, com a saida para Três Lagoas pela Avenida Ministro João Arinos. O trajeto tem 1.147 metros de extensão.

Também está com asfalto novo a Rua Cayova (trecho de 848 metros entre a Rua Marquês de Lavradio e a Avenida Eduardo Elias Zahran). Será feito um aditivo para o recapeamento até a Rua Nelson Figueiredo que dá acesso à Rua Joaquim Murtinho.

Perto dali receberam recapeamento a Avenida Rodolfo Jose Pinho, da Avenida Zahran até a Rua Sebastião Lima e a Rua Chaddi Scaff. Na região urbana do Bandeira, está com asfalto novo a Avenida José Nogueira Vieira, acesso aos bairros Tiradentes e Arnaldo Figueiredo. O serviço será estendido até a Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade.

No Anhaduizinho já foi recapeada a Rua Francisco dos Anjos. No Conjunto Aero Rancho, será recapeada a Avenida Rachel Queiroz, da Rua da Divisão até a Avenida Gunter Hans . Em parceria com o Governo o serviço será na Rua da Divisão entre a Raquel de Queiroz e a Avenida Graça Aranha); além das ruas Taumaturgo e Carimbó. Com recursos de emenda parlamentar , num projeto que ainda será licitado, receberá asfalto novo outras ruas na região do Aero Rancho : Avenida Campestre, ruas Santa Quitéria, Lagoa da Prata e da Divisão ( entre a Eva Perón e a Avenida Graça Aranha .