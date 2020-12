Recadastramento digital de profissionais da construção civil começa hoje

A partir de hoje (21), até o dia 15 de janeiro, os profissionais da construção civil que acessam os sistemas municipais, dentre eles o sistema de Aprovação Digital de Projetos Arquitetônicos - (Foto: Agência Brasil)

A partir de hoje (21), até o dia 15 de janeiro, os profissionais da construção civil que acessam os sistemas municipais, dentre eles o sistema de Aprovação Digital de Projetos Arquitetônicos, deverão realizar o recadastramento de suas informações. A exigência acontece porque os serviços serão aprimorados. Quem não realizar a atualização dos dados não poderá acessar os sistemas.

O recadastramento é fácil e rápido. Basta clicar no banner que está disponível tanto no site da Semadur (http://www.campogrande.ms.gov.br/semadur) quanto no site da Aprovação Digital (http://apl01.pmcg.ms.gov.br/projsemur/portal.html) e preencher os campos solicitados.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) destaca que Campo Grande, mais uma vez, é pioneira na questão da celeridade na expedição dos Alvarás de Construção, para empreendimentos de Baixo Risco.

A partir de 15 de janeiro, o acesso ao Programa Aprovação Digital será realizado somente pelos profissionais recadastrados. As atualizações visam a modernização e atualização dos sistemas, resultando assim em rapidez e melhor prestação dos serviços.

Ainda no mês de janeiro, a Prefeitura disponibilizará o Programa Alvará Imediato (AI), que emitirá o Alvará de Construção em 15 minutos, bem como o oferecimento de cursos e palestras sobre o novo programa para a emissão do documento.